NCAA FBS Individual Punting

Punting

G Punts Avg C.Lewis, Oregon 13 1 71.0 M.Coghlin, Michigan St. 11 1 58.0 B.Amor, Penn St. 1 1 55.0 A.Bevelhimer, Miami (Ohio) 1 1 55.0 B.Segovia, Maryland 1 1 55.0 A.Shahriari, FAU 12 1 55.0 A.Kent, Georgia Tech 1 1 54.0 D.Nunez, Texas State 1 1 54.0 E.Matthes, West Virginia 1 1 52.0 E.Nimrod, Utah St. 13 1 52.0 M.Araiza, San Diego St. 13 76 51.4 M.Turk, Oklahoma 10 33 51.3 R.Stonehouse, Colorado St. 12 58 50.9 K.Ostendorp, Arizona 12 58 49.2 M.Gasc, Miami 1 1 49.0 R.Rehkow, BYU 12 39 48.7 B.Baringer, Michigan St. 12 56 48.6 R.Porter, Washington 12 53 48.5 A.McNamara, Texas Tech 11 38 48.4 J.Haggerty, W. Kentucky 12 30 48.3 M.Lawler, Bowling Green 12 1 48.0 J.Watts, Colorado 12 66 47.8 L.Loecher, Oregon St. 11 28 47.7 R.Wright, Tulane 12 51 47.5 J.Camarda, Georgia 13 40 47.1 T.Benham, San Jose St. 1 2 47.0 S.Goodman, Mississippi St. 9 1 47.0 K.Loggins, Georgia St. 1 1 47.0 C.Dicker, Texas 12 47 46.8 S.Koetting, Missouri 12 6 46.7 T.Heatherly, FIU 12 73 46.6 J.Stout, Penn St. 12 62 46.5 B.Robbins, Michigan 12 43 46.4 I.Power, Baylor 12 44 46.2 R.Byrns, Louisiana-Lafayette 13 54 46.2 J.Doyle, Memphis 12 41 46.0 C.Goodfellow, Kentucky 9 31 46.0 C.Maynard, North Carolina 2 1 46.0 L.Wilson, Tulsa 12 59 46.0 A.Korsak, Rutgers 12 70 45.9 T.Taylor, Iowa 13 76 45.9 J.Julien, E. Michigan 12 46 45.8 M.Hayball, FAU 12 61 45.7 L.Dean, UTSA 12 45 45.6 N.Constantinou, Texas A&M 11 51 45.5 A.Vujnovich, Wisconsin 12 47 45.4 M.Goodyear, Fresno St. 3 3 45.3 B.Hayes, Illinois 12 68 45.1 C.Spangler, Maryland 11 27 45.1 P.Moore, Virginia Tech 12 59 45.1 N.Barr-Mira, UCLA 12 1 45.0 K.Romenick, Akron 3 5 45.0 B.Griffiths, Southern Cal 12 44 45.0 A.Beck, Georgia Southern 12 64 44.9 P.Wilson, Duke 12 61 44.8 O.Chapman, Auburn 12 51 44.8 G.Georgopoulos, Umass 12 64 44.8 L.Hedley, Miami 12 51 44.7 R.Mahlum, Oregon 1 2 44.5 J.Diaz, Nevada 12 44 44.4 T.Gill, NC State 12 65 44.4 W.Hart, San Jose St. 12 67 44.3 T.Zentner, Kansas St. 12 39 44.3 A.Pecorella, Maryland 12 29 44.3 Z.Harding, Army 9 30 44.3 M.Williams, Utah 5 8 44.2 G.Carlson, Boston College 12 53 44.2 J.Finn, Virginia 12 41 44.2 R.Hanson, Arkansas St. 12 68 44.0 J.Crawshaw, Florida 12 46 44.0 R.Dadds, Arkansas St. 1 1 44.0 Z.Murphy, Wake Forest 2 2 44.0 C.Sutherland, Louisiana-Monroe 12 4 44.0 W. Whitehurst, Virginia 1 1 44.0 M.Brown, Mississippi 12 38 44.0 L.Larsen, East Carolina 2 6 43.8 P.Brooks, Tennessee 11 40 43.7 I.Mora, Wake Forest 13 47 43.7 M.Hunt, Southern Miss. 12 71 43.6 T.Sumpter, West Virginia 11 45 43.6 K.Ulbrich, Middle Tennessee 12 61 43.6 J.Bramblett, Notre Dame 12 51 43.5 W.Przystup, Nebraska 9 31 43.4 R.Sanborn, Stanford 12 60 43.3 B.Kiernan, North Carolina 11 40 43.3 M.Ference, N. Illinois 13 45 43.3 E.Czaplicki, Arizona St. 12 42 43.3 J.Sandy, TCU 12 43 43.3 C.Maynard, Miami (Ohio) 2 4 43.2 J.Brooks, South Alabama 12 53 43.2 R.Bauer, Arkansas 12 53 43.2 R.Riethman, Navy 10 40 43.1 J.Sheahan, California 12 53 43.1 L. Akers, UCLA 12 34 43.1 J.Velazquez, Boise St. 12 51 43.1 E.Slike, Akron 12 49 43.0 M.Tillman, Middle Tennessee 1 1 43.0 K.Greenwell, UAB 12 57 43.0 B.Rodriguez, North Texas 12 56 42.9 J.Young, East Carolina 12 51 42.9 K.Kroeger, South Carolina 12 57 42.8 T.Snee, Oregon 11 41 42.8 N.Snyder, Ball St. 12 53 42.7 A.Mastromanno, Florida St. 12 61 42.7 C.Mendes, Rice 12 59 42.7 N.Haberer, Washington St. 12 45 42.7 M.Fletcher, Cincinnati 13 45 42.7 N.Mihalic, W. Michigan 12 43 42.6 S.Kotsanlee, Utah St. 13 49 42.6 H.Smith, Vanderbilt 12 73 42.5 A.Atkins, LSU 12 59 42.4 R.Fawaz, Wyoming 12 55 42.4 A.Trafford, Mississippi St. 7 21 42.4 J.Mirco, Ohio St. 11 29 42.3 A.Rodriguez, New Mexico 12 81 42.3 L.Wilkins, Houston 13 55 42.3 B.Rice, Charlotte 12 40 42.2 T.Hutton, Oklahoma St. 13 66 42.2 W.Spiers, Clemson 12 58 42.1 M.Hayes, Georgia St. 12 56 42.0 J.Wieland, Ohio 11 26 42.0 A.Barry, Temple 12 63 42.0 J.Evans, Indiana 12 69 41.8 W.Berry, Kentucky 4 10 41.8 L.Magliozzi, Troy 12 61 41.8 M.Crawford, Minnesota 12 44 41.6 M.Naranjo, Bowling Green 12 64 41.6 C.King, Fresno St. 12 52 41.6 C.Barajas, Louisiana Tech 12 54 41.5 D.Adams, Northwestern 12 58 41.5 M.Shipley, Hawaii 13 55 41.5 A.Alves, Liberty 9 20 41.4 G.McKinniss, Missouri 12 48 41.4 D.Shanahan, Georgia Tech 12 61 41.3 C.Peasley, Utah 7 24 41.1 L.Elzinga, Cent. Michigan 12 50 41.1 K.Christodoulou, Pittsburgh 13 53 41.1 A.Osteen, UCF 12 66 41.1 J.Wilson, Ohio 11 22 41.0 C.Bay, Air Force 5 12 41.0 A.Bengu, Louisiana Tech 1 1 41.0 J.Carlson, New Mexico St. 12 71 41.0 X.Subotsch, Appalachian St. 13 48 40.8 M.Vassett, Louisville 12 47 40.8 A.Mevis, Iowa St. 12 20 40.7 C.Dunn, Iowa St. 10 22 40.7 D.McCormick, Louisiana-Monroe 12 69 40.6 K.Morgan, Tennessee 3 7 40.6 T.Day, Mississippi St. 9 20 40.6 M.Morgan, Liberty 9 25 40.4 B.Hall, SMU 12 36 40.4 E.Finegan, Buffalo 3 9 40.3 M.Fraanje, SMU 6 10 40.3 R.Vernon, Kansas 12 48 40.3 E.Silva, UNLV 12 52 40.2 J.Sloan, UTEP 12 60 40.2 J.McFadden, Uconn 12 61 40.1 N.Foley, Miami 1 1 40.0 B.Flint, Toledo 12 57 40.0 R.LeFevre, Marshall 12 53 39.7 C.Bein, Air Force 9 26 39.6 E.Duane, Old Dominion 12 54 39.6 J.Baltar, Buffalo 10 28 39.5 L.Borrow, Ball St. 5 7 39.1 J.Burnip, Alabama 13 42 39.1 J.Rouly, Utah St. 1 1 39.0 A.Stokes, South Florida 11 56 39.0 B.Cropsey, Purdue 3 6 38.7 A.Swanson, Clemson 2 3 38.7 Z.Collins, Purdue 2 2 38.5 S.O’Kelly, Texas State 12 60 38.4 J.Williams, Syracuse 10 41 38.1 M.Dennis, Wake Forest 1 1 38.0 J.Smolar, Indiana 12 1 38.0 J.Ansell, Purdue 12 40 38.0 D.Dzioban, Miami (Ohio) 12 49 37.9 D.Cerni, Nebraska 6 19 37.8 K.Grave De Peralta, Navy 3 5 37.4 C.Ouverson, Coastal Carolina 11 38 37.2 C.Butt, UNLV 2 7 37.0 S.Loy, Arkansas 1 1 37.0 M.O’Shaughnessy, Ohio St. 1 1 37.0 J.Romo, Virginia Tech 12 1 37.0 P.Todd, LSU 1 1 37.0 C.Shook, Iowa St. 3 6 36.7 J.Smith, Kent St. 13 53 36.5 H.Kerr, Uconn 9 19 36.2 D.Paane, Navy 1 5 35.8 K. Colahan, Coastal Carolina 12 1 35.0 A.Glass, Kent St. 13 1 35.0 D.Longman, Boston College 12 1 35.0 J.Genyk, Northwestern 3 4 34.5 D.Sparks, Minnesota 1 1 33.0 R.Gersonde, Iowa 1 1 32.0 K.Downing, Hawaii 1 1 31.0 J.Fortkamp, Ohio 1 1 31.0 N.Needham, Bowling Green 12 1 30.0 C.Schlichting, Wisconsin 6 6 29.8 T.Kapps, W. Michigan 1 1 29.0 C.Barker, Syracuse 3 3 28.3 C.Ryland, E. Michigan 12 -1 10.0 P. Badyrka, LSU 0 0 0.0 B.Baxa, Houston 13 0 0.0 H.Beckett, Miami (Ohio) 3 0 0.0 B. Boehlke, Army 0 0 0.0 B.Bourgeois, Southern Miss. 12 0 0.0 A. Buck, North Carolina 0 0 0.0 J. Cardillo, Vanderbilt 0 0 0.0 R.Casey, UCF 1 0 0.0 Q. Castner, Clemson 0 0 0.0 R.Chalifoux, Louisville 2 0 0.0 J.Chanove, Ball St. 12 0 0.0 N. Chumley, Georgia 0 0 0.0 T.Cluckey, Toledo 12 0 0.0 G.Dable, Tulane 2 0 0.0 T. Doman, Michigan 0 0 0.0 H.Duplessis, UTSA 13 0 0.0 J. Elstein, Vanderbilt 0 0 0.0 B.Farrell, Virginia 9 0 0.0 G.Fava, Rutgers 7 0 0.0 B.Fee, Navy 2 0 0.0 J. Feely, Arizona St. 0 0 0.0 C. Flintoft, UCLA 0 0 0.0 B.Franke, Nebraska 12 0 0.0 M. Freem, Nevada 0 0 0.0 C. Gilmore, North Texas 0 0 0.0 C.Griffin, Illinois 2 0 0.0 D.Guajardo, South Alabama 12 0 0.0 A. Guerrieri, Texas A&M 0 0 0.0 K.Halvorsen, Hawaii 13 0 0.0 W. Haslett, Akron 0 0 0.0 E.Hayes, Oregon St. 12 0 0.0 P.Henry, Washington 12 0 0.0 B. Hodges, Louisville 0 0 0.0 B.Honaker, Air Force 9 0 0.0 N. Hubbard, Colorado 0 0 0.0 T.Hunt, Michigan St. 9 0 0.0 N. Iden, Uconn 0 0 0.0 D.Jones, TCU 1 0 0.0 J.Karty, Stanford 12 0 0.0 L. Klotz, Louisiana-Lafayette 0 0 0.0 C.Kolodziey, Umass 12 0 0.0 J.Koshakji, TCU 1 0 0.0 C.Legg, West Virginia 12 0 0.0 J.Lewis, Ball St. 10 0 0.0 P. Lewis, Southern Cal 10 0 0.0 Z. Long, Troy 0 0 0.0 T.Loop, Arizona 8 0 0.0 R.Lopez, UCLA 12 0 0.0 G. Lozano, Texas Tech 0 0 0.0 G. Lozano, Texas 0 0 0.0 L. Lupo, FAU 0 0 0.0 J. Martin, South Alabama 0 0 0.0 J.Martin, Alabama 4 0 0.0 L.Matias, FIU 10 0 0.0 J. McCormick, Oregon St. 0 0 0.0 K.McGhee, West Virginia 1 0 0.0 C.McGrath, Tennessee 12 0 0.0 A.McNulty, Buffalo 12 0 0.0 M.Meeder, Cent. Michigan 12 0 0.0 C. Mendez, Houston 0 0 0.0 D.Montiel, FIU 1 0 0.0 H. Morton, Clemson 0 0 0.0 A.Musick, Marshall 3 0 0.0 G.Nicholson, Miami (Ohio) 12 0 0.0 J. North, Washington 0 0 0.0 G. Nwosu, Penn St. 0 0 0.0 J.Oldroyd, BYU 10 0 0.0 F. Onate, South Alabama 0 0 0.0 S.Payne, Middle Tennessee 12 0 0.0 H. Pearson, Virginia 0 0 0.0 B.Potter, Clemson 12 0 0.0 C.Price, Miami 2 0 0.0 Z.Rankin, Middle Tennessee 12 0 0.0 J. Ray, Colorado St. 0 0 0.0 W.Reichard, Alabama 13 0 0.0 H. Renner, Northwestern 0 0 0.0 N.Ruiz, Georgia St. 12 0 0.0 A.Sanders, Marshall 11 0 0.0 A. Schattin, Charlotte 0 0 0.0 N.Sciba, Wake Forest 13 0 0.0 C.Silva, Fresno St. 10 0 0.0 C.Smith, Cincinnati 8 0 0.0 N.Snyder, Louisiana-Lafayette 13 0 0.0 A. Stein, Southern Miss. 0 0 0.0 M. Sumlin, Georgia 0 0 0.0 A.Szmyt, Syracuse 12 0 0.0 C.Talley, Army 11 0 0.0 K.Thibodeaux, Navy 1 0 0.0 W. Thompson, Mississippi 0 0 0.0 C. Tidmore, W. Kentucky 0 0 0.0 M. Tomasek, E. Michigan 0 0 0.0 E. Torres, Charlotte 0 0 0.0 M.Trickett, Minnesota 12 0 0.0 A.Usry, Middle Tennessee 2 0 0.0 C. Waddell, Michigan St. 0 0 0.0 L. Ward, Oklahoma St. 0 0 0.0 M. West, Coastal Carolina 0 0 0.0 B.Williams, Georgia Southern 12 0 0.0 C. Zilmer, New Mexico St. 0 0 0.0

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.