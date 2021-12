NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts Cincinnati 13 385 206 18 2188 10 100.47 Georgia 13 414 232 12 2244 8 102.15 Washington 12 317 194 10 1720 6 106.71 Iowa 13 440 245 24 2770 15 108.90 Wisconsin 12 327 182 15 2107 9 109.69 Clemson 12 416 237 11 2511 10 110.32 NC State 12 413 217 15 2491 19 111.12 Penn St. 12 420 248 12 2500 11 111.98 Texas A&M 12 401 232 10 2312 13 112.00 Michigan 13 424 237 8 2531 13 112.38 UCF 12 429 255 11 2560 12 113.67 Notre Dame 12 379 227 15 2536 8 115.15 Louisiana-Lafayette 14 414 220 10 2688 17 116.40 Oklahoma St. 13 388 224 8 2434 12 116.51 Arizona St. 12 367 218 15 2396 12 116.86 San Diego St. 13 509 288 16 3146 23 117.12 Marshall 13 419 229 10 2669 18 117.56 Toledo 13 408 228 8 2577 17 118.77 Houston 13 376 209 14 2494 17 118.78 Middle Tennessee 13 490 286 17 3071 22 118.89 Wyoming 12 350 202 10 2130 17 119.15 Fresno St. 13 407 212 11 2886 17 120.03 Liberty 13 354 200 9 2344 14 120.08 Utah 13 407 242 9 2539 16 120.41 UTEP 13 405 222 8 2729 16 120.50 Minnesota 12 338 187 7 2216 15 120.90 Washington St. 12 400 243 14 2625 15 121.25 South Carolina 12 316 184 15 2145 15 121.42 Appalachian St. 14 442 251 15 3108 18 122.50 Oregon 13 460 275 17 3136 19 123.29 Nevada 12 421 262 13 2705 17 123.35 Boston College 12 308 179 10 2082 14 123.41 Purdue 12 331 196 13 2335 13 123.58 South Alabama 12 346 206 15 2501 13 123.98 Baylor 13 409 249 16 3001 12 124.37 Illinois 12 363 213 9 2582 12 124.38 Florida 12 371 211 9 2503 18 124.70 California 12 411 242 13 2754 20 124.90 Mississippi 12 424 262 10 2950 13 125.64 Ohio St. 12 437 265 12 2963 18 125.70 Nebraska 12 404 261 10 2629 14 125.75 Coastal Carolina 13 358 207 6 2467 15 126.18 Boise St. 12 323 186 13 2483 12 126.37 Air Force 12 318 177 8 2320 14 126.44 UCLA 12 446 278 12 3121 15 126.83 Tulsa 13 406 240 11 2957 15 127.07 Bowling Green 12 308 180 12 2234 15 127.65 FAU 12 420 247 13 3026 19 128.07 W. Kentucky 14 519 316 21 3753 23 128.16 Tennessee 12 442 274 10 3017 18 128.24 East Carolina 12 377 224 15 2785 17 128.39 Virginia Tech 12 368 212 10 2634 18 128.44 Arkansas 12 353 211 11 2581 15 128.98 Hawaii 13 506 289 14 3766 24 129.75 BYU 13 411 269 15 3015 14 131.01 Florida St. 12 397 231 14 2798 25 131.12 Colorado 12 403 247 9 2908 17 131.36 New Mexico 12 351 196 9 2641 19 131.78 Pittsburgh 13 456 274 15 3346 23 131.79 Miami 12 436 270 8 3007 21 132.08 Utah St. 14 431 269 12 3232 16 132.09 UAB 13 403 236 10 2825 24 132.13 Louisville 12 422 273 10 2941 18 132.57 Oregon St. 13 431 267 15 3166 22 133.54 Memphis 12 437 277 9 3011 22 133.76 Alabama 13 413 263 15 2903 23 133.84 Wake Forest 13 392 231 13 2884 24 134.30 Northwestern 12 360 241 6 2598 11 134.31 Iowa St. 12 316 192 10 2259 19 134.32 Army 12 306 175 10 2507 14 134.57 Kent St. 13 476 299 16 3597 22 134.82 Ball St. 12 376 245 15 2954 14 135.46 Kansas St. 12 366 251 9 2660 12 135.53 Southern Miss. 12 312 189 11 2424 16 135.71 Troy 12 306 189 16 2339 19 136.01 Georgia St. 12 393 233 10 3105 19 136.52 E. Michigan 13 393 230 8 3096 19 136.58 San Jose St. 12 408 256 6 2833 23 136.73 Stanford 12 341 212 6 2587 15 136.89 Auburn 12 409 263 7 2912 21 137.63 Mississippi St. 12 372 240 11 2756 19 137.69 Texas 12 376 254 7 2688 16 137.92 West Virginia 12 355 228 8 2641 17 138.01 Michigan St. 12 556 364 9 4052 26 138.88 Kentucky 12 373 249 6 2631 19 139.60 Colorado St. 12 335 194 6 2533 23 140.50 Maryland 12 392 230 6 3107 22 140.71 Old Dominion 13 449 280 7 3257 28 140.75 North Carolina 12 370 222 11 2852 25 141.10 Ohio 12 387 261 6 2871 17 141.15 UTSA 13 399 233 12 3279 24 141.26 LSU 12 393 249 8 2818 26 141.35 North Texas 12 351 206 6 2713 23 141.82 Indiana 12 385 240 5 2828 24 142.01 Miami (Ohio) 12 351 220 7 2664 21 142.19 Virginia 12 377 225 8 2882 26 142.41 W. Michigan 12 298 165 3 2302 22 142.61 Temple 12 305 186 6 2135 25 142.90 Rutgers 12 329 183 7 2750 22 143.65 Oklahoma 12 405 266 10 3097 23 143.72 Uconn 12 403 245 10 3096 30 144.93 Missouri 12 320 190 11 2593 24 145.32 SMU 12 404 239 10 3337 27 145.65 Syracuse 12 338 223 4 2451 22 146.00 Arkansas St. 12 352 206 11 2941 26 146.83 Louisiana Tech 12 412 271 9 3214 25 146.96 Cent. Michigan 12 386 243 5 3195 20 146.99 Rice 12 377 239 14 3285 23 149.29 N. Illinois 14 408 246 3 3339 27 149.41 Navy 12 306 204 7 2618 15 150.13 Southern Cal 12 331 216 14 2902 20 150.38 Texas State 12 390 255 3 2962 27 150.49 Vanderbilt 12 391 256 13 3166 29 151.32 Tulane 12 404 268 10 3255 28 151.94 Arizona 12 283 164 4 2281 25 151.98 Texas Tech 12 401 268 9 3197 28 152.36 South Florida 12 380 250 10 3185 26 153.51 Georgia Southern 12 403 250 5 3487 28 155.16 Louisiana-Monroe 12 417 281 11 3484 30 156.03 Buffalo 12 298 184 3 2654 20 156.69 TCU 12 308 198 10 2877 20 157.68 Duke 12 405 241 8 3741 32 159.22 UNLV 12 343 239 9 2853 26 159.32 FIU 12 376 258 3 3154 28 162.06 Akron 12 301 201 6 2622 26 164.47 Charlotte 12 324 209 8 3130 27 168.22 Kansas 12 314 221 7 2842 27 170.33 Umass 12 307 198 2 2995 24 170.94 New Mexico St. 12 369 252 10 3492 32 170.98 Georgia Tech 12 335 219 3 3276 28 173.31

