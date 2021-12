No. 25 North Carolina 83, Alabama St. 47

ALABAMA ST. (2-7)

Nneji 0-3 0-0 0, Jackson 0-4 0-0 0, Rudolph 8-12 1-1 22, Sanders 0-4 0-0 0, Watkins 0-2 0-0 0, Pearson 0-3 0-0 0, Stallings 3-10 0-2 6, Ward 2-7 0-0 4, Crawford 3-10 2-2 9, Smith 0-2 0-0 0, White 2-8 2-2 6, Thomas 0-2 0-0 0, Team 0-0 0-0 0, Totals 18-67 5-7 47

NORTH CAROLINA (11-0)

Poole 5-7 0-0 10, Kelly 4-9 6-6 16, Littlefield 1-6 2-3 4, Todd-Williams 3-6 5-7 11, Ustby 4-5 1-2 9, Murray 2-6 2-7 6, Tshitenge 0-2 3-6 3, Hodgson 6-8 1-2 14, Adams 0-1 8-10 8, Wiggins 0-1 0-0 0, Zelaya 1-6 0-0 2, Team 0-0 0-0 0, Totals 26-57 28-43 83

Alabama St. 5 15 12 15 — 47 North Carolina 24 26 14 19 — 83

3-Point Goals_Alabama St. 6-18 (Jackson 0-1, Rudolph 5-7, Sanders 0-2, Pearson 0-1, Crawford 1-5, White 0-2), North Carolina 3-13 (Kelly 2-3, Littlefield 0-3, Todd-Williams 0-1, Hodgson 1-3, Wiggins 0-1, Zelaya 0-2). Assists_Alabama St. 14 (Sanders 6), North Carolina 15 (Todd-Williams 4). Fouled Out_None. Rebounds_Alabama St. 33 (Rudolph 3-7), North Carolina 49 (Murray 2-8). Total Fouls_Alabama St. 30, North Carolina 14. Technical Fouls_None. A_1,442.

