No. 4 Gonzaga 95, N. Arizona 49

N. ARIZONA (4-7)

Mains 2-7 0-0 4, Towt 3-8 1-2 7, Richards 4-4 0-0 8, Cone 7-18 1-1 19, Stark 1-7 0-0 3, Green 3-5 0-0 6, Aguek 0-6 0-0 0, Lewis 1-2 0-0 2, Brown 0-2 0-0 0, Mahaney 0-2 0-0 0, Jackson 0-4 0-0 0, Roberts 0-0 0-0 0. Totals 21-65 2-3 49.

GONZAGA (10-2)

Holmgren 6-9 5-6 20, Timme 4-9 5-5 14, Bolton 2-4 0-0 5, Nembhard 4-9 0-0 9, Strawther 3-8 0-0 7, Sallis 3-4 2-2 9, Hickman 2-5 0-0 4, Watson 6-7 5-8 17, Gregg 2-2 0-0 6, Perry 0-1 0-0 0, Arlauskas 0-0 2-2 2, Lang 1-2 0-0 2, Few 0-0 0-0 0, Graves 0-0 0-0 0. Totals 33-60 19-23 95.

Halftime_Gonzaga 48-30. 3-Point Goals_N. Arizona 5-22 (Cone 4-7, Stark 1-4, Brown 0-1, Green 0-1, Aguek 0-3, Jackson 0-3, Mains 0-3), Gonzaga 10-22 (Holmgren 3-5, Gregg 2-2, Sallis 1-1, Bolton 1-2, Nembhard 1-2, Timme 1-2, Strawther 1-4, Lang 0-1, Watson 0-1, Hickman 0-2). Rebounds_N. Arizona 35 (Towt 11), Gonzaga 32 (Holmgren 9). Assists_N. Arizona 10 (Mains, Towt, Cone 2), Gonzaga 14 (Nembhard, Hickman 3). Total Fouls_N. Arizona 19, Gonzaga 10.

