Richmond 81, Bucknell 50

BUCKNELL (3-9)

van der Heijden 3-7 0-0 7, Timmerman 4-9 0-0 9, Edmonds 2-7 0-0 5, Funk 3-11 0-0 6, Rice 3-6 2-2 10, Screen 2-6 0-0 4, Adoh 1-3 0-0 3, Bascoe 1-3 0-0 2, Motta 0-0 0-0 0, Rhodes 2-3 0-0 4, Newton 0-0 0-0 0. Totals 21-55 2-2 50.

RICHMOND (9-4)

Burton 7-11 0-0 15, Cayo 4-7 1-2 9, Golden 10-12 0-0 22, Gilyard 1-5 0-0 2, Wilson 0-2 0-0 0, Sherod 5-14 0-0 15, Crabtree 2-4 0-0 5, Bailey 1-2 1-2 3, Grace 1-3 2-2 4, Koureissi 1-2 0-0 2, Gustavson 1-1 0-0 2, Randolph 1-1 0-0 2, Arizin 0-0 0-0 0, Gaitley 0-0 0-0 0, Kulju 0-0 0-0 0, Southall 0-0 0-0 0. Totals 34-64 4-6 81.

Halftime_Richmond 37-26. 3-Point Goals_Bucknell 6-19 (Rice 2-3, Adoh 1-1, Timmerman 1-2, van der Heijden 1-3, Edmonds 1-5, Rhodes 0-1, Funk 0-4), Richmond 9-28 (Sherod 5-11, Golden 2-3, Burton 1-3, Crabtree 1-3, Bailey 0-1, Grace 0-1, Wilson 0-2, Gilyard 0-4). Rebounds_Bucknell 25 (Timmerman 6), Richmond 35 (Golden 10). Assists_Bucknell 12 (Rice 3), Richmond 22 (Gilyard 11). Total Fouls_Bucknell 7, Richmond 6. A_5,037 (7,201).

