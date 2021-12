Rutgers 73, Wagner 54

WAGNER (7-2)

Jackson 0-0 3-4 3, Krista Grava 1-4 0-0 3, Cowan 3-10 0-0 8, Heyward 2-5 3-4 8, Thybulle 4-7 2-3 10, Nwabudu 1-6 1-1 3, Pitt 0-0 0-2 0, Tokuhara 0-1 2-2 2, Ballinger 1-2 0-0 2, Brannon 0-1 0-0 0, Finley 0-0 0-2 0, Loceniece 4-6 0-0 11, Sanchez-Henry 1-4 2-2 4, Saylor 0-1 0-0 0, Team 0-0 0-0 0, Totals 17-47 13-20 54

RUTGERS (7-7)

Brown 6-12 0-1 12, Singleton 6-10 1-1 13, Dickson 3-5 0-0 6, Lassiter 0-3 0-0 0, Petree 2-5 0-0 5, Lafayette 0-0 0-0 0, Walker 5-7 3-3 13, Marshall 1-1 4-5 6, Mason 5-8 2-3 17, Morris 0-0 0-2 0, Sidibe 0-0 0-0 0, Cornwell 0-0 1-2 1, Sanderlin 0-1 0-0 0, Team 0-0 0-0 0, Totals 28-52 11-17 73

Wagner 10 16 16 12 — 54 Rutgers 12 28 14 19 — 73

3-Point Goals_Wagner 7-13 (Krista Grava 1-2, Cowan 2-6, Heyward 1-1, Loceniece 3-3, Sanchez-Henry 0-1), Rutgers 6-15 (Dickson 0-1, Lassiter 0-2, Petree 1-4, Mason 5-7, Sanderlin 0-1). Assists_Wagner 7 (Thybulle 3), Rutgers 20 (Dickson 8). Fouled Out_None. Rebounds_Wagner 24 (Tokuhara 3-3), Rutgers 37 (Brown 6-11). Total Fouls_Wagner 17, Rutgers 16. Technical Fouls_None. A_1,305.

