Saint Mary’s (Cal.) 75, Missouri St. 58

MISSOURI ST. (8-5)

Mosley 9-15 0-0 21, Prim 3-6 0-0 6, Black 2-7 0-0 5, Patterson 4-6 0-0 9, Clay 4-5 2-2 11, Hervey 0-1 0-0 0, Minnett 0-5 0-0 0, Haney 0-3 0-0 0, Carper 1-1 0-1 2, Tata 2-3 0-1 4. Totals 25-52 2-4 58.

SAINT MARY’S (CAL.) (11-3)

Bowen 1-2 0-0 2, Tass 12-15 3-3 27, Johnson 5-11 2-2 13, Marciulionis 1-5 2-2 4, Ducas 3-9 0-2 9, Kuhse 7-11 2-3 16, Fotu 0-1 2-2 2, Mullins 0-1 0-0 0, Bockler 0-0 0-0 0, Brown 0-0 0-0 0, Saxen 1-1 0-0 2, Barrett 0-0 0-0 0. Totals 30-56 11-14 75.

Halftime_Missouri St. 36-33. 3-Point Goals_Missouri St. 6-20 (Mosley 3-5, Patterson 1-1, Clay 1-2, Black 1-5, Haney 0-1, Hervey 0-1, Tata 0-1, Minnett 0-4), Saint Mary’s (Cal.) 4-10 (Ducas 3-6, Johnson 1-2, Marciulionis 0-1, Tass 0-1). Rebounds_Missouri St. 19 (Prim 8), Saint Mary’s (Cal.) 30 (Kuhse 7). Assists_Missouri St. 6 (Patterson 2), Saint Mary’s (Cal.) 16 (Johnson, Kuhse 5). Total Fouls_Missouri St. 16, Saint Mary’s (Cal.) 12.

