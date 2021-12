College football Friday Hawaii Bowl Honolulu Memphis 6½ 8½ (56) Hawaii Saturday Camellia Bowl Montgomery, Ala. Georgia St. 4½ 5 (50½) Ball State Monday Quick Lane Bowl Detroit WMichigan +1 6 (56) Nevada Military Bowl Annapolis, Md. Boston College 3½ 3 (51½) East Carolina Tuesday Birmingham Bowl Birmingham, Ala. Auburn 3 2½ (51½) Houston SERVPRO First Responder Bowl Dallas Louisville 1½ 1½ (55½) Air Force Liberty Bowl Memphis, Tenn. Mississippi St. 8½ 9 (59½) Texas Tech Holiday Bowl San Diego NC State 1 1 (60) UCLA Guaranteed Rate Bowl Phoenix Minnesota 4 4 (45) West Virginia Wednesday Fenway Bowl Boston Virginia 1 2 (71) SMU Pinstripe Bowl New York Maryland +1 3 (55) Virginia Tech Cheez-It Bowl Orlando, Fla. Clemson 1 1 (44) Clemson Alamo Bowl San Antonio Oklahoma 4½ 4½ (61½) Oregon Thursday, Dec. 30 Duke’s Mayo Bowl Charlotte, N.C. North Carolina 7 9 (58½) South Carolina Music City Bowl Nashville Tennessee 3½ 4½ (63) Purdue Peach Bowl Atlanta MichiganSt. +3 2½ (57) Pittsburgh Las Vegas Bowl Las Vegas Wisconsin 7 7 (42) Arizona St. Friday, Dec. 31 Gator Bowl Jacksonville, Fla. Texas A&M 6½ 5 (58) Wake Forest Sun Bowl El Paso, Texas Miami 2½ 2½ (59) Washington St. Arizona Bowl Tucson, Ariz. Boise State 7½ 8 (55½) Cent. Michigan College Football Playoff Semifinal Cotton Bowl Classic Arlington, Texas Alabama 13½ 13½ (58) Cincinnati College Football Playoff Semifinal Orange Bowl Miami Gardens, Fla. Georgia 7½ 8 (47) Michigan Saturday, Jan. 1 Outback Bowl Tampa, Fla. Penn St. 2½ 2 (47) Arkansas Fiesta Bowl Glendale, Ariz. Notre Dame 2½ 2 (45½) Oklahoma St. Citrus Bowl Orlando, Fla. Kentucky 2½ 2½ (44) Iowa Rose Bowl Pasadena, Calif. Ohio St. 6½ 6½ (66) Utah Sugar Bowl New Orleans Baylor 1 E (55) Mississippi Tuesday, Jan. 4 Texas Bowl Houston KansasSt. +2 2½ (47) LSU NFL Saturday at GREEN BAY 6½ 7½ (45½) Cleveland at ARIZONA 4½ 1½ (48½) Indianapolis Sunday at CINCINNATI 2 3½ (45½) Baltimore LA Rams 3½ 3½ (48½) at MINNESOTA at ATLANTA 6½ 6 (42½) Detroit Tampa Bay 11 10 (43) at CAROLINA LA Chargers 10½ 10 (45½) at HOUSTON at NEW ENGLAND 2 2 (43½) Buffalo at NY JETS 1 1 (41½) Jacksonville at PHILADELPHIA 8½ 10 (40½) NY Giants at SEATTLE 7 6½ (43½) Chicago at KANSAS CITY 8½ 7½ (45) Pittsburgh at LAS VEGAS 1 1 (41½) Denver at DALLAS 8½ 10 (47) Washington Monday at NEW ORLEANS 3½ 3 (36½) Miami

