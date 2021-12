Towson 69, Navy 52

TOWSON (9-4)

Thompson 3-4 4-5 10, Holden 2-7 4-6 8, Nolan 2-9 1-2 5, Rizzuto 2-4 0-0 6, Timberlake 9-12 1-2 24, Gibson 2-11 2-2 7, Gray 3-6 0-1 7, Paar 1-3 0-0 2, Hicks 0-0 0-0 0, Biekeu 0-0 0-0 0, Caliguiran 0-0 0-0 0, Coleman 0-0 0-0 0, Gill 0-0 0-0 0, D.Jones 0-0 0-0 0. Totals 24-56 12-18 69.

NAVY (7-4)

Nelson 1-8 1-2 3, Njoku 4-10 0-2 8, Carter 0-2 0-0 0, G.Summers 4-11 4-12 12, Yoder 3-10 1-2 8, Walker 6-9 0-0 13, Inge 1-7 1-1 3, Deaver 2-3 0-0 4, Roach 0-0 0-0 0, Silva 0-1 0-0 0, MacDonald 0-2 0-0 0, Fenton 0-0 1-2 1, Fischer 0-0 0-0 0, Rehnstrom 0-0 0-0 0. Totals 21-63 8-21 52.

Halftime_Towson 40-25. 3-Point Goals_Towson 9-18 (Timberlake 5-6, Rizzuto 2-3, Gray 1-3, Gibson 1-5, Nolan 0-1), Navy 2-16 (Walker 1-1, Yoder 1-5, Carter 0-1, MacDonald 0-1, Inge 0-4, Nelson 0-4). Rebounds_Towson 30 (Thompson, Holden 8), Navy 45 (Njoku, G.Summers 10). Assists_Towson 18 (Nolan 8), Navy 3 (Inge 2). Total Fouls_Towson 22, Navy 20. A_789 (5,710).

