Washington 58, Nevada 42

NEVADA (8-4)

Givens 4-7 2-2 10, Alexander 2-8 0-0 5, Hamilton 4-15 1-1 10, Alyssa Jimenez 1-7 0-0 2, Kylie Jimenez 2-10 0-0 5, West 1-2 0-0 2, Borden 0-0 0-0 0, Holt 1-2 1-2 3, Roden 2-9 1-2 5, Stebetakova 0-1 0-0 0, Team 0-0 0-0 0, Totals 17-61 5-7 42

WASHINGTON (5-3)

Schwartz 2-3 0-0 4, Van Dyke 8-12 2-2 20, Watkins 2-4 0-0 4, Mulkey 2-7 6-6 10, Peterson 1-1 0-0 2, Rees 1-1 0-0 2, Finney 0-3 0-0 0, Lowery 1-1 2-2 4, Noble 0-0 1-2 1, Oliver 1-6 1-2 3, Davis-Jones 0-0 0-0 0, Pollerd 0-0 0-0 0, Whitfield 3-6 2-3 8, Team 0-0 0-0 0, Totals 21-44 14-17 58

Nevada 8 8 9 17 — 42 Washington 17 15 12 14 — 58

3-Point Goals_Nevada 3-25 (Givens 0-2, Alexander 1-4, Hamilton 1-7, A.Jimenez 0-3, K.Jimenez 1-5, West 0-1, Roden 0-3), Washington 2-11 (Van Dyke 2-5, Watkins 0-2, Finney 0-2, Oliver 0-2). Assists_Nevada 7 (K.Jimenez 2), Washington 12 (Peterson 3). Fouled Out_None. Rebounds_Nevada 29 (Alexander 3-6), Washington 37 (Van Dyke 1-9). Total Fouls_Nevada 18, Washington 13. Technical Fouls_None. A_1,054.

