Army 96, Bucknell 89

ARMY (8-6)

Mann 4-7 0-0 8, Peterson 6-7 1-2 13, J.Caldwell 7-14 0-0 16, Duhart 9-13 0-0 20, Rucker 7-14 6-8 21, Dove 3-4 2-2 8, Allenspach 0-0 0-0 0, Small 1-3 1-2 4, Naess 2-3 0-0 6, I.Caldwell 0-0 0-0 0. Totals 39-65 10-14 96.

BUCKNELL (3-11)

van der Heijden 6-9 4-4 20, Screen 8-9 1-2 17, Edmonds 1-4 0-0 3, Funk 12-19 2-3 28, Rice 5-10 1-1 15, Timmerman 1-4 2-2 4, Adoh 1-2 0-0 2, Bascoe 0-2 0-0 0, Rhodes 0-2 0-0 0. Totals 34-61 10-12 89.

Halftime_Army 50-49. 3-Point Goals_Army 8-22 (Duhart 2-3, Naess 2-3, J.Caldwell 2-4, Small 1-3, Rucker 1-7, Mann 0-2), Bucknell 11-24 (van der Heijden 4-6, Rice 4-7, Funk 2-8, Edmonds 1-2, Adoh 0-1). Fouled Out_Edmonds. Rebounds_Army 30 (Mann, J.Caldwell, Rucker 5), Bucknell 25 (van der Heijden, Timmerman, Rhodes 4). Assists_Army 17 (Duhart, Rucker 5), Bucknell 21 (van der Heijden 5). Total Fouls_Army 13, Bucknell 16. A_807 (4,000).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.