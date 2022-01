ATP Money Leaders

Through Jan. 25

1 Felix Auger-Aliassime $646,833 2 Denis Shapovalov $564,333 3 Daniil Medvedev $514,500 4 Roberto Bautista Agut $503,500 5 Pablo Carreno Busta $390,000 6 Hubert Hurkacz $323,500 7 Alexander Zverev $319,000 8 Casper Ruud $279,000 9 Diego Schwartzman $269,000 10 Jannik Sinner $268,500 11 Matteo Berrettini $261,500 12 Taylor Fritz $251,000 13 Alex de Minaur $244,000 14 Stefanos Tsitsipas $234,000 15 Cristian Garin $224,500 16 Pedro Martinez $192,666 17 Daniel Evans $187,000 18 Cameron Norrie $180,000 19 Ugo Humbert $179,500 20 Dusan Lajovic $145,000 21 Kamil Majchrzak $140,000 22 Jan Zielinski $134,000 23 Federico Delbonis $125,000 24 Filip Krajinovic $123,500 25 Roman Safiullin $123,000 26 Brayden Schnur $116,833 27 Steven Diez $114,333 28 Jamie Murray $114,000 29 Nikoloz Basilashvili $108,000 30 Alejandro Davidovich Fokina $101,333 31 Rafael Nadal $88,640 32 Alejandro Tabilo $87,000 33 Szymon Walkow $84,500 34 Albert Ramos-Vinolas $84,333 35 Nikola Cacic $84,000 36 Kevin Krawietz $77,000 37 Jan-Lennard Struff $70,000 38 Michail Pervolarakis $63,500 39 Arthur Rinderknech $60,000 40 John Peers $57,000 41 James Duckworth $56,000 42 Maximo Gonzalez $52,000 42 Andres Molteni $52,000 42 Luke Saville $52,000 45 Maxime Cressy $48,365 46 Tomas Barrios Vera $44,500 47 Gael Monfils $41,800 48 Joe Salisbury $40,000 49 Tim Puetz $38,500 50 Evgeny Karlovskiy $35,000 50 Alexander Shevchenko $35,000

