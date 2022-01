Australian Open Results

Wednesday

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD33,784,200

Surface: Hardcourt outdoor

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Wednesday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Lorenzo Sonego (25), Italy, def. Oscar Otte, Germany, 2-6, 6-2, 6-3, 6-1.

Reilly Opelka (23), United States, def. Dominik Koepfer, Germany, 6-4, 6-3, 7-6 (4).

Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Tommy Paul, United States, 7-6 (7), 7-5, 7-6 (8).

Rafael Nadal (6), Spain, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-2, 6-3, 6-4.

Pablo Carreno Busta (19), Spain, def. Tallon Griekspoor, Netherlands, 6-3, 6-7 (6), 7-6 (3), 3-6, 6-4.

Carlos Alcaraz (31), Spain, def. Dusan Lajovic, Serbia, 6-2, 6-1, 7-5.

Matteo Berrettini (7), Italy, def. Stefan Kozlov, United States, 6-1, 4-6, 6-4, 6-1.

Denis Shapovalov (14), Canada, def. Kwon Soon Woo, South Korea, 7-6 (6), 6-7 (3), 6-7 (6), 7-5, 6-2.

Sebastian Korda, United States, def. Corentin Moutet, France, 3-6, 6-4, 6-7 (2), 7-5, 7-6 (6).

Radu Albot, Moldova, def. Aleksandar Vukic, Australia, 6-4, 7-6 (4), 6-4.

Adrian Mannarino, France, def. Hubert Hurkacz (10), Poland, 6-4, 6-2, 6-3.

Karen Khachanov (28), Russia, def. Benjamin Bonzi, France, 6-4, 6-0, 7-5.

Aslan Karatsev (18), Russia, def. Mackenzie McDonald, United States, 3-6, 6-2, 6-2, 6-3.

Cristian Garin (16), Chile, def. Pedro Martinez, Spain, 6-7 (1), 7-6 (4), 2-6, 6-2, 6-2.

Alexander Zverev (3), Germany, def. John Millman, Australia, 6-4, 6-4, 6-0.

Women’s Singles

Second Round

Paula Badosa (8), Spain, def. Martina Trevisan, Italy, 6-0, 6-3.

Victoria Azarenka (24), Belarus, def. Jil Teichmann, Switzerland, 6-1, 6-2.

Camila Giorgi (30), Italy, def. Tereza Martincova, Czech Republic, 6-2, 7-6 (2).

Marta Kostyuk, Ukraine, def. Sara Sorribes Tormo (32), Spain, 7-6 (5), 6-3.

Elina Svitolina (15), Ukraine, def. Harmony Tan, France, 6-3, 5-7, 5-1, ret.

Ashleigh Barty (1), Australia, def. Lucia Bronzetti, Italy, 6-1, 6-1.

Nuria Parrizas Diaz, Spain, def. Maryna Zanevska, Belgium, walkover.

Madison Keys, United States, def. Jaqueline Adina Cristian, Romania, 6-2, 7-5.

Jessica Pegula (21), United States, def. Bernarda Pera, United States, 6-4, 6-4.

Jelena Ostapenko (26), Latvia, def. Alison Riske, United States, 4-6, 6-2, 6-4.

Wang Qiang, China, def. Alison van Uytvanck, Belgium, 2-6, 7-6 (5), 6-3.

Amanda Anisimova, United States, def. Belinda Bencic (22), Switzerland, 6-2, 7-5.

Veronika Kudermetova (28), Russia, def. Elena-Gabriela Ruse, Romania, 6-2, 7-5.

Barbora Krejcikova (4), Czech Republic, def. Xiyu Wang, China, 6-2, 6-3.

Naomi Osaka (13), Japan, def. Madison Brengle, United States, 6-0, 6-4.

Maria Sakkari (5), Greece, def. Qinwen Zheng, China, 6-1, 6-4.

Men’s Doubles

First Round

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (3), Argentina, def. Jiri Vesely, Czech Republic, and Yoshihito Nishioka, Japan, 6-3, 6-2.

Bruno Soares, Brazil, and Jamie Murray (8), Britain, def. James Duckworth and Marc Polmans, Australia, 6-3, 6-2.

Simone Bolelli and Fabio Fognini, Italy, def. Rafael Matos and Felipe Meligeni Rodrigues Alves, Brazil, 6-4, 6-4.

Kevin Krawietz and Andreas Mies (12), Germany, def. Santiago Gonzalez, Mexico, and Andres Molteni, Argentina, 7-6 (7), 6-3.

Roberto Carballes Baena, Spain, and Hugo Gaston, France, def. Stefano Travaglia, Italy, and Laslo Djere, Serbia, 6-2, 6-3.

Jason Kubler and Christopher O’Connell, Australia, def. Jaume Munar and Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 7-6 (6), 3-2, ret.

Treat Conrad Huey, Philippines, and Christopher Rungkat, Indonesia, def. Edouard Roger-Vasselin, France, and Rohan Bopanna, India, 3-6, 7-6 (2), 6-2.

Robin Haase and Botic van de Zandschulp, Netherlands, def. Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (14), El Salvador, 6-7 (5), 7-6 (8), 7-6.

Rinky Hijikata and Tristan Schoolkate, Australia, def. Matt Reid and Jordan Thompson, Australia, 4-6, 6-3, 6-2.

Wesley Koolhof, Netherlands, and Neal Skupski (10), Britain, def. Benoit Paire, France, and Romain Arneodo, Monaco, 6-1, 6-4.

Michael Venus, New Zealand, and Tim Puetz (6), Germany, def. Nicholas Monroe and Frances Tiafoe, United States, 6-1, 7-6 (3).

Nick Kyrgios and Thanasi Kokkinakis, Australia, def. Alex Bolt and James Mccabe, Australia, 6-4, 6-2.

Robert Farah and Juan Sebastian Cabal (4), Colombia, def. Alexei Popyrin, Australia, and Lloyd Harris, South Africa, 6-4, 7-6 (5).

Harri Heliovaara, Finland, and Lloyd Glasspool, Britain, def. Albert Ramos-Vinolas, Spain, and Federico Coria, Argentina, 6-3, 6-3.

Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (2), Britain, def. Nikoloz Basilashvili, Georgia, and Miomir Kecmanovic, Serbia, 6-3, 6-3.

Women’s Doubles

First Round

Nicole Melichar-Martinez, United States, and Alexa Guarachi (5), Chile, def. Peangtarn Plipuech, Thailand, and Aldila Sutjiadi, Indonesia, 6-4, 6-2.

Raluca-Ioana Olaru, Romania, and Anna-Lena Friedsam, Germany, def. Alize Cornet and Diane Parry, France, 6-4, 6-4.

Rebecca Peterson, Sweden, and Anastasia Potapova, Russia, def. Irina-Camelia Begu, Romania, and Nina Stojanovic (15), Serbia, 2-6, 6-3, 7-5.

Xu Yifan and Zhaoxuan Yang (14), China, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, and Sofia Kenin, United States, 7-5, 4-6, 6-1.

Shuko Aoyama and Ena Shibahara (2), Japan, def. Natela Dzalamidze and Kamilla Rakhimova, Russia, 4-6, 6-3, 6-1.

Kristina Mladenovic and Caroline Garcia, France, def. Seone Mendez and Taylah Preston, Australia, 6-4, 6-2.

Greet Minnen, Belgium, and Ellen Perez, Australia, def. Maddison Inglis and Jaimee Fourlis, Australia, 6-3, 6-1.

Lizette Cabrera and Priscilla Hon, Australia, def. Erin Routliffe, New Zealand, and Leylah Annie Fernandez, Canada, 6-3, 6-1.

Makoto Ninomiya and Eri Hozumi, Japan, def. Katarzyna Piter, Poland, and Mayar Sherif, Egypt, 6-2, 6-4.

Petra Martic, Croatia, and Shelby Rogers, United States, def. Lidziya Marozava, Belarus, and Kaitlyn Christian, United States, 6-1, 7-6 (4).

Danielle Collins and Desirae Krawczyk, United States, def. Liudmila Samsonova and Daria Kasatkina, Russia, 6-3, 6-3.

Storm Sanders, Australia, and Caroline Dolehide (9), United States, def. Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, and Kimberley Zimmermann, Belgium, 6-3, 6-2.

Tamara Zidansek and Kaja Juvan, Slovenia, def. Sania Mirza, India, and Nadiia Kichenok (12), Ukraine, 6-4, 7-6 (5).

Sam Stosur, Australia, and Zhang Shuai (4), China, def. Sabrina Santamaria, United States, and Miyu Kato, Japan, 6-3, 2-6, 6-1.

Beatriz Haddad Maia, Brazil, and Anna Danilina, Kazakhstan, def. Oksana Kalashnikova, Georgia, and Anna Bondar, Hungary, 6-4, 6-4.

Heather Watson, Britain, and Jasmine Paolini, Italy, def. Olivia Tjandramulia and Alexandra Bozovic, Australia, 7-6 (4), 4-6, 6-2.

Lucie Hradecka and Marie Bouzkova (10), Czech Republic, def. Ekaterine Gorgodze, Georgia, and Irina Bara, Romania, 6-3, 6-4.

