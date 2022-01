Australian Open Results

Thursday

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD33,784,200

Surface: Hardcourt outdoor

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Thursday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Daniel Evans (24), Britain, def. Arthur Rinderknech, France, walkover.

Andrey Rublev (5), Russia, def. Ricardas Berankis, Lithuania, 6-4, 6-2, 6-0.

Marin Cilic (27), Croatia, def. Norbert Gombos, Slovakia, 6-2, 6-3, 3-6, 7-6 (6).

Maxime Cressy, United States, def. Tomas Machac, Czech Republic, 6-1, 3-6, 6-1, 7-6 (5).

Christopher O’Connell, Australia, def. Diego Schwartzman (13), Argentina, 7-6 (6), 6-4, 6-4.

Taylor Fritz (20), United States, def. Frances Tiafoe, United States, 6-4, 6-3, 7-6 (5).

Pablo Andujar, Spain, def. Alex Molcan, Slovakia, 6-4, 7-6 (6), 0-6, 6-1.

Roberto Bautista Agut (15), Spain, def. Philipp Kohlschreiber, Germany, 6-1, 6-0, 6-3.

Alex de Minaur (32), Australia, def. Kamil Majchrzak, Poland, 6-4, 6-4, 6-2.

Stefanos Tsitsipas (4), Greece, def. Sebastian Baez, Argentina, 7-6 (1), 6-7 (5), 6-3, 6-4.

Felix Auger-Aliassime (9), Canada, def. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 7-6 (4), 6-7 (4), 7-6 (5), 7-6 (4).

Benoit Paire, France, def. Grigor Dimitrov (26), Bulgaria, 6-4, 6-4, 6-7 (4), 7-6 (2).

Botic van de Zandschulp, Netherlands, def. Richard Gasquet, France, 4-6, 6-0, 4-0, ret.

Taro Daniel, Japan, def. Andy Murray, Britain, 6-4, 6-4, 6-4.

Women’s Singles

Second Round

Iga Swiatek (7), Poland, def. Rebecca Peterson, Sweden, 6-2, 6-2.

Danielle Collins (27), United States, def. Ana Konjuh, Croatia, 6-4, 6-3.

Clara Tauson, Denmark, def. Anett Kontaveit (6), Estonia, 6-2, 6-4.

Marketa Vondrousova (31), Czech Republic, def. Liudmila Samsonova, Russia, 6-2, 7-5.

Alize Cornet, France, def. Garbine Muguruza (3), Spain, 6-3, 6-3.

Sorana Cirstea, Romania, def. Kristina Kucova, Slovakia, 6-2, 6-4.

Elise Mertens (19), Belgium, def. Irina-Camelia Begu, Romania, 6-3, 6-2.

Anastasia Pavlyuchenkova (10), Russia, def. Sam Stosur, Australia, 6-2, 6-2.

Aryna Sabalenka (2), Belarus, def. Xinyu Wang, China, 1-6, 6-4, 6-2.

Maddison Inglis, Australia, def. Hailey Baptiste, United States, 7-6 (4), 2-6, 6-2.

Tamara Zidansek (29), Slovenia, def. Heather Watson, Britain, 7-6 (4), 6-4.

Daria Kasatkina (25), Russia, def. Magda Linette, Poland, 6-2, 6-3.

Zhang Shuai, China, def. Elena Rybakina (12), Kazakhstan, 6-4, 1-0, ret.

Kaia Kanepi, Estonia, def. Marie Bouzkova, Czech Republic, 6-2, 7-6 (3).

Danka Kovinic, Montenegro, def. Emma Raducanu (17), Britain, 6-4, 4-6, 6-3.

Men’s Doubles

First Round

Filip Polasek, Slovakia, and John Peers (5), Australia, def. John-Patrick Smith and Luke Saville, Australia, 6-3, 7-5.

Raven Klaasen, South Africa, and Ben McLachlan (13), Japan, def. Matwe Middelkoop, Netherlands, and Philipp Oswald, Austria, 7-6 (1), 3-6, 6-3.

Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, and Aleksandr Nedovyesov, Kazakhstan, def. Nicolas Mahut and Fabrice Martin (7), France, 7-6 (1), 5-7, 6-2.

Gonzalo Escobar, Ecuador, and Ariel Behar (15), Uruguay, def. Nikola Cacic, Serbia, and Tomislav Brkic, Bosnia-Herzegovina, 6-4, 7-5.

Jan-Lennard Struff and Dominik Koepfer, Germany, def. Filip Krajinovic and Matej Sabanov, Serbia, 6-3, 6-3.

Sam Querrey and Austin Krajicek, United States, def. Andrew Harris and Aleksandar Vukic, Australia, 7-6 (2), 7-6 (4).

Thiago Monteiro, Brazil, and Daniel Altmaier, Germany, def. Gianluca Mager and Lorenzo Musetti, Italy, 4-6, 6-4, 7-6 (4).

Li Tu and Dane Sweeny, Australia, def. Andrey Golubev, Kazakhstan, and Franko Skugor (16), Croatia, 5-2, ret.

Marcelo Melo, Brazil, and Ivan Dodig (9), Croatia, def. Adrian Mannarino, France, and Hugo Nys, Monaco, 4-6, 6-3, 7-5.

Frederik Nielsen, Denmark, and Marcus Daniell, New Zealand, def. Artem Sitak, New Zealand, and Aslan Karatsev, Russia, 6-2, ret.

Nikola Mektic and Mate Pavic (1), Croatia, def. Federico Delbonis and Facundo Bagnis, Argentina, 4-6, 7-6 (8), 6-4.

Marcos Giron, United States, and Kwon Soon Woo, South Korea, def. Jan Zielinski, Poland, and Alexander Bublik, Kazakhstan, 6-3, 6-4.

Ken Skupski and Dominic Inglot, Britain, def. Andrea Vavassori, Italy, and Tallon Griekspoor, Netherlands, 4-6, 6-3, 6-4.

Andrei Vasilevski, Belarus, and Jonny O’Mara, Britain, def. John Millman, Australia, and Mackenzie McDonald, United States, 6-2, 6-2.

Pablo Andujar and Pedro Martinez, Spain, def. Dusan Lajovic and Ivan Sabanov, Serbia, 6-4, 6-4.

Nathaniel Lammons and Jackson Withrow, United States, def. Sander Gille and Joran Vliegen (11), Belgium, 7-6 (3), 6-3.

Matthew Ebden and Max Purcell, Australia, def. Jonathan Erlich, Israel, and Andre Goransson, Sweden, 7-6 (5), 6-3.

Women’s Doubles

First Round

Vera Zvonareva, Russia, and Viktoria Kuzmova (16), Slovakia, def. Anhelina Kalinina, Ukraine, and Varvara Gracheva, Russia, 6-2, 6-4.

Kimberly Birrell and Charlotte Kempenaers-Pocz, Australia, def. Arantxa Rus, Netherlands, and Nuria Parrizas Diaz, Spain, 6-3, 2-6, 6-4.

Alicja Rosolska, Poland, and Nao Hibino, Japan, def. Alison Riske and Ann Li, United States, 3-6, 7-6 (6), 6-4.

Dayana Yastremska and Marta Kostyuk, Ukraine, def. Caty McNally and Coco Gauff (8), United States, 5-7, 6-4, 7-5.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Giuliana Olmos (6), Mexico, def. Clara Burel, France, and Maria Camila Osorio Serrano, Colombia, 6-2, 6-3.

Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko (11), Latvia, def. Viktorija Golubic and Jil Teichmann, Switzerland, 6-3, 6-1.

Kirsten Flipkens, Belgium, and Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Maryna Zanevska, Belgium, and Julia Lohoff, Germany, 7-5, 6-4.

Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova (1), Czech Republic, def. Arina Rodionova, Australia, and Lesley Pattinama Kerkhove, Netherlands, 6-0, 6-2.

Monique Adamczak, Australia, and Han Xinyun, China, def. Tatjana Maria, Germany, and Madison Brengle, United States, 6-4, 6-7 (1), 6-3.

Tereza Martincova and Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Andreja Klepac, Slovenia, and Darija Jurak Schreiber (7), Croatia, 6-4, 6-3.

Ulrikke Eikeri, Norway, and Aliona Bolsova Zadoinov, Spain, def. Elixane Lechemia, France, and Ingrid Neel, United States, 6-4, 3-6, 6-2.

Veronika Kudermetova, Russia, and Elise Mertens (3), Belgium, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, and Anna Blinkova, Russia, 6-7 (5), 6-3, 6-3.

Magda Linette, Poland, and Bernarda Pera, United States, def. Alison van Uytvanck, Belgium, and Clara Tauson, Denmark, 6-2, 2-6, 6-0.

Mixed Doubles

Second Round

Michael Venus and Erin Routliffe, New Zealand, def. Alex Bolt and Lizette Cabrera, Australia, 6-7 (5), 7-5, 13-11.

Alexa Guarachi, Chile, and Tim Puetz (4), Germany, def. Luke Saville and Daria Saville, Australia, 7-6 (5), 7-5.

Rajeev Ram, United States, and Sania Mirza, India, def. Nikola Cacic and Aleksandra Krunic, Serbia, 6-3, 7-6.

