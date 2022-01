Boise St. 62, Air Force 56

AIR FORCE (8-6)

Moerman 3-5 0-2 7, Heidbreder 1-5 1-1 3, Octave 0-3 1-2 1, Taylor 4-7 0-0 9, Walker 4-8 0-0 9, Vander Zwaag 3-5 0-1 8, Jackson 6-7 4-8 17, Mills 1-3 0-0 2. Totals 22-43 6-14 56.

BOISE ST. (13-4)

Armus 2-4 1-6 5, Degenhart 5-10 8-9 19, Kigab 2-3 5-8 9, Akot 4-7 0-2 12, Shaver 3-9 2-3 8, Rice 2-3 2-2 6, N.Smith 1-3 1-2 3. Totals 19-39 19-32 62.

Halftime_Boise St. 29-26. 3-Point Goals_Air Force 6-13 (Vander Zwaag 2-3, Moerman 1-1, Taylor 1-1, Jackson 1-2, Walker 1-3, Mills 0-1, Heidbreder 0-2), Boise St. 5-14 (Akot 4-5, Degenhart 1-4, Rice 0-1, Shaver 0-4). Fouled Out_Moerman. Rebounds_Air Force 23 (Jackson 6), Boise St. 23 (Kigab 5). Assists_Air Force 12 (Heidbreder 3), Boise St. 9 (Kigab 3). Total Fouls_Air Force 23, Boise St. 17.

