Boise St. 65, Wyoming 62

WYOMING (15-3)

Ike 8-18 3-5 19, Oden 1-3 0-0 2, Jeffries 3-7 3-4 12, Maldonado 4-9 8-9 17, Wenzel 3-4 0-1 7, Reynolds 2-4 0-0 5, Thompson 0-0 0-0 0, Foster 0-0 0-0 0. Totals 21-45 14-19 62.

BOISE ST. (16-4)

Armus 3-5 2-2 8, Degenhart 5-7 2-4 14, Kigab 6-12 5-6 18, Akot 2-9 0-0 5, Shaver 2-6 0-0 5, Rice 1-5 2-4 5, N.Smith 3-8 0-0 8, Milner 0-0 0-0 0, Kuzmanovic 0-0 2-2 2. Totals 22-52 13-18 65.

Halftime_Boise St. 30-24. 3-Point Goals_Wyoming 6-16 (Jeffries 3-6, Reynolds 1-2, Wenzel 1-2, Maldonado 1-3, Ike 0-1, Oden 0-2), Boise St. 8-25 (Degenhart 2-4, N.Smith 2-6, Akot 1-3, Shaver 1-3, Rice 1-4, Kigab 1-5). Fouled Out_Kigab. Rebounds_Wyoming 28 (Ike 9), Boise St. 25 (Armus, Rice, N.Smith 5). Assists_Wyoming 6 (Maldonado 4), Boise St. 10 (Kigab 5). Total Fouls_Wyoming 17, Boise St. 19. A_8,292 (12,480).

