Cincinnati 60, East Carolina 59

CINCINNATI (14-6)

Ado 1-1 1-4 3, Adams-Woods 8-12 3-5 21, Davenport 4-9 5-5 15, DeJulius 6-13 0-0 14, Newman 0-3 0-0 0, Saunders 1-4 3-4 5, Koval 1-7 0-0 2, Madsen 0-5 0-0 0, Oguama 0-2 0-0 0, Hensley 0-1 0-0 0, Lakhin 0-2 0-0 0. Totals 21-59 12-18 60.

EAST CAROLINA (11-8)

Frink 0-7 6-6 6, Jackson 8-18 5-7 25, Miles 1-5 0-0 2, Newton 3-10 8-10 14, Robinson-White 1-4 2-2 5, Felton 2-5 2-2 7, Debaut 0-3 0-0 0, Johnson 0-1 0-0 0, Small 0-0 0-0 0. Totals 15-53 23-27 59.

Halftime_Cincinnati 32-26. 3-Point Goals_Cincinnati 6-27 (Davenport 2-5, Adams-Woods 2-6, DeJulius 2-6, Hensley 0-1, Newman 0-1, Saunders 0-1, Koval 0-2, Madsen 0-5), East Carolina 6-21 (Jackson 4-9, Felton 1-3, Robinson-White 1-4, Newton 0-2, Miles 0-3). Rebounds_Cincinnati 36 (Ado 7), East Carolina 36 (Jackson 9). Assists_Cincinnati 9 (Ado, Newman, Saunders 2), East Carolina 10 (Newton 6). Total Fouls_Cincinnati 21, East Carolina 16.

