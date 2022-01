Davidson 77, UMass 67

UMASS (7-7)

Buttrick 4-15 0-0 10, Steadman 0-5 0-0 0, Fernandes 8-19 1-1 19, R.Kelly 5-8 0-0 14, Weeks 6-11 4-4 21, G.Jones 1-3 0-0 3, Garcia 0-1 0-0 0, Dominguez 0-0 0-0 0, Mitchell 0-0 0-0 0. Totals 24-62 5-5 67.

DAVIDSON (13-2)

Brajkovic 11-13 1-4 25, Mennenga 5-9 0-2 10, M.Jones 2-7 2-2 8, Loyer 3-9 3-3 11, Lee 7-15 0-1 18, Boachie-Yiadom 0-0 0-0 0, Watson 1-5 0-0 2, Huffman 1-4 0-0 3, Kristensen 0-0 0-0 0. Totals 30-62 6-12 77.

Halftime_UMass 32-31. 3-Point Goals_UMass 14-33 (Weeks 5-9, R.Kelly 4-6, Fernandes 2-7, Buttrick 2-10, G.Jones 1-1), Davidson 11-25 (Lee 4-8, Brajkovic 2-3, M.Jones 2-3, Loyer 2-5, Huffman 1-1, Mennenga 0-2, Watson 0-3). Rebounds_UMass 35 (Buttrick, G.Jones 9), Davidson 32 (Brajkovic 12). Assists_UMass 14 (Fernandes 9), Davidson 15 (Loyer 6). Total Fouls_UMass 17, Davidson 7.

