Hawaii 72, UC Irvine 56

UC IRVINE (6-5)

Butler 2-4 0-0 5, Johnson 1-3 3-3 5, Welp 4-11 3-4 11, Baker 4-12 0-1 10, Lee 1-4 4-4 6, Hohn 1-8 0-0 2, Redfield 0-0 0-0 0, Davis 1-5 1-2 4, Ujadughele 0-0 1-2 1, Henry 1-2 4-5 6, Leuchten 2-3 2-4 6, Tshimanga 0-1 0-0 0, Ruck 0-0 0-0 0. Totals 17-53 18-25 56.

HAWAII (6-5)

Desrosiers 4-11 3-3 13, Hepa 3-5 0-1 7, da Silva 7-16 2-2 16, Coleman 5-14 2-2 16, Madut 3-6 1-1 7, McClanahan 4-6 0-1 12, Nedd 0-1 0-0 0, Lado 0-2 0-0 0, Riley 0-0 1-2 1, Jackson 0-0 0-0 0, Prevodnik 0-0 0-0 0. Totals 26-61 9-12 72.

Halftime_Hawaii 34-26. 3-Point Goals_UC Irvine 4-17 (Baker 2-4, Butler 1-2, Davis 1-3, Welp 0-1, Lee 0-2, Hohn 0-5), Hawaii 11-25 (McClanahan 4-5, Coleman 4-7, Desrosiers 2-6, Hepa 1-3, Madut 0-1, Nedd 0-1, Lado 0-2). Rebounds_UC Irvine 32 (Welp 8), Hawaii 37 (da Silva 12). Assists_UC Irvine 5 (Welp 2), Hawaii 18 (McClanahan 6). Total Fouls_UC Irvine 17, Hawaii 19. A_3,245 (10,300).

