Kansas St. 71, West Virginia 61

KANSAS ST. (13-2)

Macke 1-4 2-2 5, Lee 6-10 2-2 14, Jaelyn Glenn 6-13 2-2 20, Brylee Glenn 2-11 2-4 7, Sundell 6-16 5-6 21, Dallinger 1-6 0-0 2, Moore 0-2 0-0 0, Lauterbach 1-1 0-0 2, Team 0-0 0-0 0, Totals 23-63 13-16 71

WEST VIRGINIA (7-5)

Martinez 2-5 0-0 4, Morris 1-3 2-2 4, Deans 5-14 4-6 16, Hemingway 0-5 5-6 5, Smith 5-9 1-1 13, Gray 1-10 0-0 2, Niblack 3-7 3-4 9, Ejiofor 3-5 0-0 6, Carson 1-6 0-0 2, Quinerly 0-1 0-0 0, Samuel 0-0 0-0 0, Team 0-0 0-0 0, Totals 21-65 15-19 61

Kansas St. 13 15 21 22 — 71 West Virginia 14 21 11 15 — 61

3-Point Goals_Kansas St. 12-35 (Macke 1-3, J. Glenn 6-11, B. Glenn 1-8, Sundell 4-7, Dallinger 0-5, Moore 0-1), West Virginia 4-18 (Martinez 0-1, Deans 2-5, Hemingway 0-3, Smith 2-5, Carson 0-4). Assists_Kansas St. 19 (Sundell 9), West Virginia 17 (Deans 5). Fouled Out_None. Rebounds_Kansas St. 41 (Lee 3-12), West Virginia 46 (Team 8-9). Total Fouls_Kansas St. 12, West Virginia 14. Technical Fouls_None. A_1,639.

