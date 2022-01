Long Beach St. 90, Westcliff 64

WESTCLIFF (0-2)

Abdullah 1-4 0-0 2, Ntwari 3-4 2-2 8, Harrison 5-14 7-9 17, Thomas 2-3 2-4 6, Jo.Jones 5-16 1-2 13, Walter 3-5 1-1 7, Sobers 1-5 3-5 5, Wedlow 0-3 4-4 4, Reed 0-2 0-0 0, Synder 0-4 0-0 0, Marqueda 1-2 0-0 2. Totals 21-62 20-27 64.

LONG BEACH ST. (4-7)

Mansel 2-2 3-4 7, Cobb 1-6 1-1 3, Ja.Jones 4-7 0-0 9, Slater 8-15 4-4 23, Roberts 4-9 3-4 11, Murray 4-7 4-5 13, Hampton 3-7 5-5 11, Traore 2-3 1-1 5, Rotegaard 0-1 0-0 0, Rhoden 1-1 1-2 4, Scott 1-1 0-0 2, Neal 0-1 0-0 0, Yan 1-1 0-0 2. Totals 31-61 22-26 90.

Halftime_Long Beach St. 48-35. 3-Point Goals_Westcliff 2-19 (Jo.Jones 2-6, Marqueda 0-1, Thomas 0-1, Walter 0-1, Sobers 0-2, Synder 0-2, Harrison 0-3, Wedlow 0-3), Long Beach St. 6-19 (Slater 3-8, Rhoden 1-1, Murray 1-2, Ja.Jones 1-4, Cobb 0-1, Neal 0-1, Roberts 0-1, Rotegaard 0-1). Fouled Out_Jo.Jones. Rebounds_Westcliff 27 (Jo.Jones 9), Long Beach St. 43 (Traore 9). Assists_Westcliff 11 (Thomas 3), Long Beach St. 13 (Cobb 3). Total Fouls_Westcliff 21, Long Beach St. 19. A_402 (4,000).

