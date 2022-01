Longwood 109, Pfeiffer 69

PFEIFFER (0-1)

Fulp 1-7 1-2 3, Scott 1-3 0-0 2, Haith 2-4 0-2 5, Rowe 7-13 2-2 22, Savoy 8-18 3-3 22, Ruggiero 1-2 0-0 3, Byrd 2-4 0-0 4, Lundvall 0-2 0-1 0, Thomas 1-2 0-0 2, Beckwith 1-3 0-0 2, Daigle 0-1 0-0 0, Sedergren 0-2 0-0 0, Bradsher 0-4 0-0 0, Welch 1-2 1-1 4. Totals 25-67 7-11 69.

LONGWOOD (8-5)

Granlund 3-6 0-0 7, Watson 7-10 2-2 16, Hill 6-11 3-3 15, Wade 4-8 3-4 12, Wilkins 8-10 3-3 21, Perkins 1-2 5-6 7, Houston 3-6 1-1 7, Nkereuwem 2-4 2-3 6, O’Conner 0-5 1-2 1, LaCount 1-2 0-0 3, Hicks 2-3 0-0 4, Williams 3-6 0-1 7, Lliteras 1-2 1-1 3. Totals 41-75 21-26 109.

Halftime_Longwood 63-39. 3-Point Goals_Pfeiffer 12-25 (Rowe 6-10, Savoy 3-6, Haith 1-1, Welch 1-1, Ruggiero 1-2, Bradsher 0-1, Byrd 0-1, Daigle 0-1, Lundvall 0-1, Sedergren 0-1), Longwood 6-17 (Wilkins 2-4, LaCount 1-1, Granlund 1-2, Wade 1-2, Williams 1-4, Houston 0-1, O’Conner 0-1, Hill 0-2). Rebounds_Pfeiffer 28 (Fulp 7), Longwood 50 (Granlund, O’Conner, LaCount 6). Assists_Pfeiffer 11 (Haith 3), Longwood 14 (Hill, LaCount 3). Total Fouls_Pfeiffer 22, Longwood 19. A_120 (1,807).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.