Loyola Chicago 59, S. Illinois 47

S. ILLINOIS (10-9)

Domask 2-8 2-2 6, Muila 1-2 0-0 2, Coupet 3-7 5-6 13, Jones 4-15 0-0 10, Verplancken 3-6 0-0 7, Brown 1-2 0-0 3, D’Amico 0-1 2-2 2, Filewich 1-4 0-2 2, Banks 1-2 0-0 2, D’Avanzo 0-1 0-0 0. Totals 16-48 9-12 47.

LOYOLA CHICAGO (15-3)

Uguak 5-9 1-2 13, Hutson 1-1 0-0 2, Norris 3-9 6-6 13, R.Schwieger 1-6 0-0 2, Williamson 5-8 7-9 20, Knight 0-1 0-0 0, Clemons 2-4 0-0 5, Hall 0-1 0-0 0, Welch 2-4 0-0 4, Thomas 0-2 0-0 0. Totals 19-45 14-17 59.

Halftime_Loyola Chicago 30-17. 3-Point Goals_S. Illinois 6-19 (Coupet 2-2, Jones 2-7, Brown 1-2, Verplancken 1-2, Banks 0-1, D’Amico 0-1, Domask 0-4), Loyola Chicago 7-19 (Williamson 3-3, Uguak 2-3, Clemons 1-3, Norris 1-4, R.Schwieger 0-2, Thomas 0-2, Welch 0-2). Rebounds_S. Illinois 28 (Domask 13), Loyola Chicago 27 (Knight, Hall 5). Assists_S. Illinois 6 (Domask, D’Amico 3), Loyola Chicago 12 (Norris 4). Total Fouls_S. Illinois 16, Loyola Chicago 11.

