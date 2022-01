Mount St. Mary’s 57, Merrimack 50

MOUNT ST. MARY’S (6-12)

M.Jefferson 7-10 2-2 16, Offurum 2-12 3-5 7, Opoku 3-6 1-2 7, Benjamin 3-7 0-1 8, Thomas 1-3 1-2 3, Reaves 1-3 0-0 3, Gibson 3-6 0-0 9, Leffew 0-0 1-2 1, Barton 1-2 1-3 3. Totals 21-49 9-17 57.

MERRIMACK (9-10)

Minor 5-10 5-9 15, Edmead 6-11 0-0 12, McKoy 1-5 0-1 2, Watkins 5-14 0-0 11, Reid 3-9 4-5 10, Derring 0-0 0-0 0, Connolly 0-0 0-0 0, Filchner 0-0 0-0 0. Totals 20-49 9-15 50.

Halftime_Mount St. Mary’s 31-30. 3-Point Goals_Mount St. Mary’s 6-14 (Gibson 3-5, Benjamin 2-4, Reaves 1-3, Offurum 0-1, Thomas 0-1), Merrimack 1-15 (Watkins 1-3, McKoy 0-3, Edmead 0-4, Reid 0-5). Fouled Out_Offurum. Rebounds_Mount St. Mary’s 30 (M.Jefferson 9), Merrimack 34 (Reid 13). Assists_Mount St. Mary’s 13 (M.Jefferson 3), Merrimack 7 (Edmead 4). Total Fouls_Mount St. Mary’s 17, Merrimack 14. A_242 (1,200).

