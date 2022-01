NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg L.Nichols, Cent. Michigan 13 339 1833 16 141.0 K.Walker, Michigan St. 12 264 1646 18 137.2 T.Badie, Missouri 12 268 1604 14 133.7 S.Tucker, Syracuse 12 246 1496 12 124.7 T.Allgeier, BYU 13 276 1601 23 123.2 B.Hall, Iowa St. 12 253 1472 20 122.7 A.Smith, Baylor 14 257 1601 12 114.4 S.McCormick, UTSA 13 299 1479 15 113.8 B.Robinson, Texas 10 195 1127 11 112.7 B.Koback, Toledo 13 209 1408 16 108.3 R.Ali, Marshall 13 250 1401 23 107.8 C.Rodriguez, Kentucky 13 225 1379 9 106.1 B.Allen, Wisconsin 12 186 1268 12 105.7 D.McBride, UAB 13 204 1371 13 105.5 C.Williams, UNLV 12 254 1261 15 105.1 D.Vaughn, Kansas St. 12 214 1258 15 104.8 B.Roberts, Air Force 13 299 1356 13 104.3 B.Baylor, Oregon St. 13 227 1337 13 102.8 M.Durant, Duke 12 256 1233 9 102.8 J.Ford, Cincinnati 13 215 1319 19 101.5 B.Watson, Old Dominion 11 216 1116 9 101.5 D.Torrey, North Texas 12 248 1214 13 101.2 C.Brown, Illinois 10 170 1005 5 100.5 J. Ducker, N. Illinois 12 218 1184 3 98.7 B.Robinson, Alabama 13 248 1269 14 97.6 T.Henderson, Ohio St. 13 184 1255 15 96.5 K.Brooks, Oklahoma 13 198 1253 13 96.4 H.Haskins, Michigan 14 270 1327 20 94.8 Z.Charbonnet, UCLA 12 203 1137 13 94.8 E.Merriweather, Umass 12 218 1136 5 94.7 S.Jones, Coastal Carolina 11 159 1040 13 94.5 K.Mitchell, East Carolina 12 174 1132 9 94.3 J.Warren, Oklahoma St. 13 256 1216 11 93.5 K. Thomas, Minnesota 9 166 824 6 91.6 R.White, Arizona St. 11 182 1006 15 91.5 K.Ingram, Southern Cal 10 156 911 5 91.1 T.Dye, Oregon 14 211 1271 16 90.8 C.Mellusi, Wisconsin 9 173 815 5 90.6 L.Brown, West Virginia 12 223 1065 13 88.8 T.Goodson, Iowa 13 256 1151 6 88.5 S.Tyler, W. Michigan 13 178 1150 9 88.5 I.Bowser, UCF 8 158 704 9 88.0 D. McDuffie, Buffalo 12 206 1049 11 87.4 P.Garwo, Boston College 12 205 1045 7 87.1 M.Cooper, Kent St. 14 241 1205 11 86.1 T.Thomas, Utah 13 204 1108 21 85.2 T.Bigsby, Auburn 13 223 1099 10 84.5 I.Spiller, Texas A&M 12 179 1011 6 84.2 E.Hull, Northwestern 12 196 1009 7 84.1 T.Chandler, North Carolina 13 183 1092 13 84.0 T.Davis-Price, LSU 12 211 1004 6 83.7 K. Williams, Notre Dame 12 204 1002 14 83.5 X. Valladay, Wyoming 13 209 1063 6 81.8 N.Noel, Appalachian St. 14 199 1126 4 80.4 M.Cunningham, Louisville 13 173 1031 20 79.3 S.Brooks, Tulsa 13 218 1029 7 79.2 B.Corum, Michigan 12 144 949 11 79.1 G.Bell, San Diego St. 14 246 1100 9 78.6 C.Peoples, Appalachian St. 12 166 926 14 77.2 D.Achane, Texas A&M 12 130 910 9 75.8 D.Price, FIU 9 129 682 6 75.8 J.Corbin, Florida St. 12 143 887 7 73.9 W.Shipley, Clemson 10 149 739 11 73.9 C.Tyler, Utah St. 12 196 884 7 73.7 J.Ford, FAU 11 131 809 5 73.5 M.Borghi, Washington St. 12 160 880 12 73.3 T.Gregg, Georgia St. 13 192 953 9 73.3 J.Small, Tennessee 11 140 792 9 72.0 T.Spears, Tulane 12 129 863 9 71.9 R.Rivers, Fresno St. 11 162 788 5 71.6 J.Knighton, Miami 8 145 561 8 70.1 L.Jefferson, W. Michigan 12 185 836 10 69.7 T.Nevens, San Jose St. 11 167 766 7 69.6 S.Howell, North Carolina 12 183 828 11 69.0 A.McCaskill, Houston 14 189 961 16 68.6 C.Steele, Ball St. 13 192 891 6 68.5 D.Bailey, Colorado St. 11 197 752 9 68.4 M.Willis, Liberty 13 197 878 13 67.5 D.Tuggle, Ohio 12 138 805 7 67.1 F.Gore, Southern Miss. 12 179 801 5 66.8 S.Carr, Indiana 9 155 600 6 66.7 T.Siggers, SMU 11 147 727 9 66.1 L.Wright, Georgia Southern 12 150 793 8 66.1 M.Williams, Louisiana Tech 12 194 792 8 66.0 G.Shrader, Syracuse 12 173 781 14 65.1 R.Awatt, UTEP 13 159 844 6 64.9 D.Neal, Kansas 11 158 707 8 64.3 J.Ealy, Mississippi 12 133 768 5 64.0 K.Vidal, Troy 11 151 701 5 63.7 Z.Knight, NC State 12 140 753 3 62.8 J.Gibbs, Georgia Tech 12 143 746 4 62.2 H.Daniels, Air Force 12 155 734 11 61.2 C.Smith, Louisiana-Lafayette 14 153 855 8 61.1 T.Swen, Wyoming 13 132 785 7 60.4 J.Mitchell, Louisville 12 155 722 5 60.2 J.Broussard, Colorado 11 142 661 2 60.1 M.Johnson, Louisiana-Lafayette 14 162 838 12 59.9 A.Dumas, New Mexico 11 136 658 2 59.8 C.Hill, Texas State 12 128 713 3 59.4 R.Blackshear, Virginia Tech 13 133 760 6 58.5 E.Jones, Florida 13 143 758 4 58.3 M.Irving, Minnesota 12 133 699 4 58.2 J.Price, New Mexico St. 12 135 692 10 57.7 R.Griffin, Vanderbilt 9 145 517 4 57.4 T.Ebner, Baylor 14 149 801 2 57.2 T.Taua, Nevada 13 150 732 6 56.3 J.Mangham, South Florida 12 160 671 15 55.9 D.Thompson-Robinson, UCLA 11 130 609 9 55.4 Z.White, Georgia 14 147 772 10 55.1 K.Harris, South Carolina 12 152 659 4 54.9 J.Daniels, Arizona St. 13 138 710 6 54.6 I.Pacheco, Rutgers 12 166 641 5 53.4 I.Ruoss, Navy 12 166 641 5 53.4 R.Person, NC State 12 135 636 5 53.0 J.Travis, Florida St. 10 134 530 7 53.0 D.Grainger, Georgia St. 13 132 675 3 51.9 S.Sanders, Oklahoma St. 13 146 668 6 51.4 K.Jefferson, Arkansas 13 146 664 6 51.1 S.Conner, Mississippi 13 132 657 13 50.5 D.Crum, Kent St. 14 161 703 12 50.2 R.Harris, East Carolina 12 164 593 4 49.4 S.Byrd, Charlotte 12 132 583 3 48.6 A.Martinez, Nebraska 11 133 525 13 47.7 H.Hooker, Tennessee 13 167 620 5 47.7 N.Carter, Uconn 12 126 571 2 47.6 M.Corral, Mississippi 13 152 614 11 47.2 A.Brown, Oregon 14 151 658 9 47.0 K.Doerue, Purdue 12 135 533 2 44.4 A.Henry, Louisiana-Monroe 11 131 485 4 44.1 T.Avery, South Alabama 12 138 518 1 43.2 V.Davis, Pittsburgh 14 142 593 4 42.4 J.Buchanan, Army 13 136 504 12 38.8 T.Lavatai, Navy 10 170 371 7 37.1 T. Centeio, Colorado St. 12 131 439 2 36.6 C.Rogers, Louisiana-Monroe 12 139 367 1 30.6 T.McClain, South Florida 11 123 238 4 21.6 J. Johnson, New Mexico St. 11 130 166 4 15.1 T. Badie, Missouri 0 0 0 0 0.0 M. Borghi, Washington St. 0 0 0 0 0.0 L. Brown, West Virginia 0 0 0 0 0.0 J. Gibbs, Alabama 0 0 0 0 0.0 T. Goodson, Iowa 0 0 0 0 0.0 B. Hall, Iowa St. 0 0 0 0 0.0 L. Jefferson, W. Michigan 0 0 0 0 0.0 S. McCormick, UTSA 0 0 0 0 0.0 C. Mellusi, Wisconsin 0 0 0 0 0.0 J. Mitchell, Louisville 0 0 0 0 0.0 R. Rivers, Fresno St. 0 0 0 0 0.0 D. Torrey, North Texas 0 0 0 0 0.0 K. Walker, Michigan St. 0 0 0 0 0.0 R. White, Arizona St. 0 0 0 0 0.0

