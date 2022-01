NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns

G No KRYd Avg NC State 12 21 644 30.67 Texas A&M 12 11 336 30.55 California 12 17 494 29.06 Colorado 12 21 603 28.71 Oklahoma St. 14 21 599 28.52 UCLA 12 24 657 27.38 SMU 12 35 956 27.31 Appalachian St. 14 42 1141 27.17 Kansas St. 12 26 699 26.88 Boston College 12 23 596 25.91 TCU 12 31 794 25.61 Colorado St. 12 18 461 25.61 Mississippi St. 13 30 766 25.53 Tennessee 13 32 813 25.41 Iowa 14 30 759 25.30 Toledo 13 36 898 24.94 West Virginia 13 27 672 24.89 Clemson 13 21 522 24.86 Ohio St. 13 28 686 24.50 Utah 14 17 413 24.29 New Mexico 12 41 993 24.22 Alabama 14 19 456 24.00 South Carolina 13 20 479 23.95 Auburn 13 26 621 23.88 Stanford 12 32 764 23.88 Cincinnati 14 28 667 23.82 Virginia Tech 13 37 875 23.65 South Florida 12 34 803 23.62 Louisville 13 31 732 23.61 Notre Dame 13 18 423 23.50 Wake Forest 13 23 540 23.48 Pittsburgh 14 19 445 23.42 Old Dominion 13 34 796 23.41 Southern Miss. 12 31 722 23.29 Duke 12 43 995 23.14 Charlotte 12 38 877 23.08 Kansas 12 24 553 23.04 Wyoming 13 20 460 23.00 Arkansas St. 12 61 1400 22.95 W. Kentucky 14 40 917 22.92 San Diego St. 14 39 890 22.82 Utah St. 14 40 912 22.80 Ball St. 13 30 682 22.73 Iowa St. 13 18 405 22.50 Oregon 14 36 808 22.44 Navy 12 31 691 22.29 Uconn 12 51 1125 22.06 Southern Cal 12 28 617 22.04 Rice 12 29 638 22.00 UTSA 14 9 198 22.00 Michigan 14 26 570 21.92 Memphis 12 31 678 21.87 Marshall 13 34 731 21.50 Washington 12 23 491 21.35 UCF 13 26 554 21.31 Mississippi 13 18 381 21.17 Baylor 14 31 650 20.97 Boise St. 12 22 461 20.95 Houston 14 42 878 20.90 FAU 12 29 606 20.90 Syracuse 12 36 752 20.89 Cent. Michigan 13 31 647 20.87 Louisiana Tech 12 35 729 20.83 Middle Tennessee 13 16 333 20.81 Nevada 13 39 810 20.77 Michigan St. 13 26 534 20.54 Georgia Tech 12 36 736 20.44 Miami 12 15 306 20.40 Florida St. 12 25 509 20.36 Kent St. 14 56 1140 20.36 Tulane 12 30 607 20.23 Indiana 12 21 424 20.19 Coastal Carolina 13 27 542 20.07 North Texas 13 22 441 20.05 Rutgers 12 33 659 19.97 W. Michigan 13 27 536 19.85 Wisconsin 13 19 373 19.63 Buffalo 12 35 683 19.51 Arizona St. 13 35 681 19.46 Texas 12 26 504 19.38 Texas Tech 13 19 368 19.37 North Carolina 13 19 361 19.00 Liberty 13 39 735 18.85 Hawaii 13 30 565 18.83 Missouri 13 32 602 18.81 Oklahoma 13 13 244 18.77 N. Illinois 14 40 748 18.70 Fresno St. 13 27 504 18.67 Arizona 12 26 483 18.58 Penn St. 13 19 352 18.53 Bowling Green 12 38 703 18.50 East Carolina 12 21 388 18.48 Louisiana-Lafayette 14 33 608 18.42 San Jose St. 12 31 567 18.29 Georgia 14 16 292 18.25 Louisiana-Monroe 12 14 254 18.14 LSU 12 10 180 18.00 FIU 12 32 574 17.94 Texas State 12 43 769 17.88 Temple 12 31 553 17.84 Oregon St. 13 18 320 17.78 Georgia St. 13 7 122 17.43 Ohio 12 47 819 17.43 UTEP 13 36 626 17.39 New Mexico St. 12 26 449 17.27 Arkansas 13 18 310 17.22 Florida 13 24 413 17.21 Akron 12 38 653 17.18 Maryland 13 27 460 17.04 E. Michigan 13 27 459 17.00 South Alabama 12 20 339 16.95 UNLV 12 23 387 16.83 Kentucky 13 18 301 16.72 BYU 13 18 298 16.56 Georgia Southern 12 28 461 16.46 Illinois 12 3 49 16.33 Washington St. 13 25 408 16.32 Umass 12 29 471 16.24 Troy 12 17 275 16.18 Virginia 12 13 206 15.85 Miami (Ohio) 13 25 395 15.80 Minnesota 13 18 281 15.61 Tulsa 13 29 452 15.59 Nebraska 12 12 187 15.58 Vanderbilt 12 21 324 15.43 Northwestern 12 19 287 15.11 Army 13 11 161 14.64 UAB 13 18 259 14.39 Purdue 13 18 223 12.39 Air Force 13 7 68 9.71

