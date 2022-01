NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting

G Yds Punts Net Michigan 14 2085 45 44.22 Tulane 12 2424 52 43.83 Penn St. 13 3083 67 43.79 Rutgers 12 3215 70 43.77 Oklahoma 13 1791 36 43.72 Illinois 12 3068 68 43.13 Texas Tech 13 2023 42 43.12 Texas A&M 12 2321 52 43.04 Texas 12 2234 49 42.88 BYU 13 1943 40 42.78 UTSA 14 2180 48 42.33 Tennessee 13 2136 49 42.08 E. Michigan 13 2341 51 41.53 Auburn 13 2515 57 41.40 Arkansas St. 12 2995 69 41.39 Baylor 14 2249 50 41.32 San Diego St. 14 4096 82 41.12 Louisiana-Lafayette 14 2722 59 41.08 FAU 12 2790 61 41.02 Georgia Southern 12 2875 67 40.99 Florida St. 12 2606 61 40.98 Army 13 1676 38 40.95 Ohio St. 13 1310 31 40.94 Ball St. 13 2687 64 40.92 Minnesota 13 1961 47 40.87 Cincinnati 14 2147 50 40.84 Southern Cal 12 1978 44 40.80 Notre Dame 13 2468 58 40.71 TCU 12 1861 44 40.70 Kentucky 13 1756 39 40.67 Oklahoma St. 14 3056 72 40.56 Arizona 12 2896 62 40.55 Miami 12 2278 51 40.51 Memphis 12 1888 43 40.49 Charlotte 12 1688 40 40.45 Michigan St. 13 2857 60 40.43 Duke 12 2734 61 40.28 Georgia 14 1974 42 40.21 Washington 12 2572 54 40.20 Wisconsin 13 2453 55 40.11 San Jose St. 12 2971 67 40.07 Nevada 13 2406 55 40.04 Florida 13 2293 52 40.02 East Carolina 12 2295 55 39.95 South Carolina 13 2525 59 39.88 Colorado St. 12 2995 60 39.82 Utah St. 14 2252 53 39.79 NC State 12 2951 67 39.76 Oregon St. 13 1557 34 39.74 Mississippi 13 1909 43 39.67 Umass 12 2864 65 39.49 Southern Miss. 12 3098 73 39.44 FIU 12 3477 75 39.37 California 12 2284 53 39.28 Arizona St. 13 1998 46 39.28 Appalachian St. 14 2073 51 39.22 West Virginia 13 2261 53 39.00 Tulsa 13 2808 62 38.97 Iowa 14 3688 82 38.87 Kansas St. 12 1727 39 38.77 South Alabama 12 2292 54 38.74 Maryland 13 2552 59 38.73 Fresno St. 13 2383 57 38.65 Wake Forest 13 2178 50 38.64 Virginia 12 1812 41 38.51 UAB 13 2525 59 38.47 Ohio 12 1930 47 38.38 Indiana 12 2924 70 38.37 Middle Tennessee 13 3010 69 38.29 Wyoming 13 2466 58 38.17 LSU 12 2520 60 38.07 Boise St. 12 2140 51 37.92 Arkansas 13 2547 61 37.92 Colorado 12 3154 66 37.89 Cent. Michigan 13 2365 58 37.88 Akron 12 2109 50 37.86 Liberty 13 1949 47 37.77 W. Kentucky 14 1634 34 37.76 Temple 12 2643 63 37.76 Louisville 13 2047 50 37.74 Virginia Tech 13 2892 65 37.71 Stanford 12 2600 60 37.65 Troy 12 2561 63 37.63 Marshall 13 2429 62 37.61 Clemson 13 2727 67 37.57 Boston College 12 2344 53 37.49 Pittsburgh 14 2523 62 37.37 Vanderbilt 12 3104 74 37.32 Air Force 13 1607 40 37.20 Georgia St. 13 2501 61 37.03 Utah 14 1591 41 37.00 Missouri 13 2307 56 36.95 North Texas 13 2675 61 36.92 Alabama 14 1730 45 36.80 Northwestern 12 2546 63 36.78 Uconn 12 3134 80 36.71 New Mexico 12 3424 83 36.65 UCF 13 2927 73 36.60 Navy 12 2205 54 36.59 Washington St. 13 2342 56 36.55 N. Illinois 14 2085 49 36.53 North Carolina 13 2047 49 36.47 Georgia Tech 12 2530 62 36.42 Hawaii 13 2372 60 36.32 Miami (Ohio) 13 2082 55 36.25 Houston 14 2467 59 36.12 Louisiana-Monroe 12 2800 70 36.07 Toledo 13 2578 64 35.98 Louisiana Tech 12 2242 55 35.85 Old Dominion 13 2294 58 35.83 Oregon 14 1897 45 35.73 UTEP 13 2526 64 35.58 Rice 12 2557 63 35.57 UNLV 12 2353 59 35.49 Purdue 13 1992 52 35.25 Texas State 12 2357 62 35.21 Nebraska 12 1935 48 35.21 Coastal Carolina 13 1528 41 35.00 South Florida 12 2183 56 34.82 Kent St. 14 1959 54 34.74 SMU 12 1865 47 34.70 New Mexico St. 12 2908 72 34.64 UCLA 12 1464 34 34.62 Kansas 12 2066 53 34.36 Bowling Green 12 2749 69 34.00 Iowa St. 13 2114 54 33.46 Mississippi St. 13 1815 44 33.09 Syracuse 12 2473 67 32.75 W. Michigan 13 1971 47 32.04 Buffalo 12 1600 42 31.98

