NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Wisconsin 13 746 3108 239.1 Georgia 15 970 4033 268.9 Minnesota 13 745 3624 278.8 Air Force 13 738 3857 296.7 Oklahoma St. 14 909 4170 297.9 Houston 14 858 4236 302.6 Alabama 15 956 4541 302.7 Clemson 13 894 3971 305.5 Iowa St. 13 798 4041 310.8 Cincinnati 14 996 4457 318.4 Liberty 13 874 4163 320.2 San Diego St. 14 960 4541 324.4 Arizona St. 13 853 4242 326.3 Texas A&M 12 844 3930 327.5 UAB 13 851 4273 328.7 Iowa 14 976 4604 328.9 Army 13 741 4276 328.9 Syracuse 12 776 3965 330.4 W. Michigan 13 741 4301 330.8 Michigan 14 939 4632 330.9 NC State 12 804 3979 331.6 Washington 12 805 4046 337.2 Troy 12 798 4048 337.3 Coastal Carolina 13 836 4420 340.0 Kentucky 13 804 4429 340.7 Louisiana-Lafayette 14 934 4772 340.9 Utah 14 913 4808 343.4 Boston College 12 759 4125 343.8 Kansas St. 13 835 4484 344.9 Mississippi St. 13 807 4487 345.2 Baylor 14 940 4841 345.8 Fresno St. 13 860 4512 347.1 Appalachian St. 14 923 4872 348.0 UTEP 13 868 4527 348.2 Navy 12 696 4190 349.2 Toledo 13 933 4546 349.7 West Virginia 13 820 4554 350.3 Penn St. 13 965 4579 352.2 Pittsburgh 14 978 4950 353.6 South Alabama 12 787 4256 354.7 South Carolina 13 821 4623 355.6 Southern Miss. 12 742 4291 357.6 Notre Dame 13 887 4678 359.8 New Mexico 12 816 4357 363.1 Boise St. 12 801 4372 364.3 Nebraska 12 828 4392 366.0 Illinois 12 841 4395 366.2 Purdue 13 855 4765 366.5 California 12 829 4400 366.7 Florida 13 874 4768 366.8 Arkansas 13 885 4779 367.6 Miami (Ohio) 13 865 4790 368.5 UCF 13 944 4803 369.5 Wyoming 13 894 4809 369.9 Tulsa 13 885 4811 370.1 San Jose St. 12 867 4455 371.2 Auburn 13 921 4836 372.0 Arizona 12 756 4470 372.5 UTSA 14 924 5218 372.7 Middle Tennessee 13 941 4856 373.5 Bowling Green 12 850 4488 374.0 Ohio St. 13 909 4862 374.0 Washington St. 13 888 4880 375.4 Colorado St. 12 829 4528 377.3 LSU 13 891 4908 377.5 Florida St. 12 874 4533 377.8 North Texas 13 876 4964 381.8 Indiana 12 818 4596 383.0 Cent. Michigan 13 888 4983 383.3 UCLA 12 843 4613 384.4 Oregon 14 989 5383 384.5 Old Dominion 13 939 5002 384.8 Oregon St. 13 883 5032 387.1 BYU 13 881 5055 388.8 Oklahoma 13 887 5060 389.2 Miami 12 865 4675 389.6 Virginia Tech 13 873 5089 391.5 Utah St. 14 946 5498 392.7 East Carolina 12 790 4737 394.8 Rutgers 13 866 5154 396.5 Marshall 13 1004 5157 396.7 Temple 12 860 4780 398.3 Georgia St. 13 963 5236 402.8 Louisville 13 903 5243 403.3 Maryland 13 912 5256 404.3 Texas Tech 13 899 5273 405.6 Nevada 13 951 5287 406.7 Southern Cal 12 767 4908 409.0 FAU 12 843 4910 409.2 UNLV 12 731 4916 409.7 Wake Forest 14 988 5785 413.2 Buffalo 12 787 4996 416.3 SMU 12 842 4997 416.4 Memphis 12 926 5016 418.0 North Carolina 13 889 5437 418.2 Ball St. 13 925 5452 419.4 Mississippi 13 990 5465 420.4 Colorado 12 834 5050 420.8 Tennessee 13 1011 5482 421.7 Texas 12 846 5119 426.6 Northwestern 12 840 5154 429.5 Tulane 12 888 5156 429.7 Texas State 12 891 5175 431.2 Ohio 12 865 5187 432.2 Louisiana Tech 12 854 5212 434.3 Missouri 13 886 5651 434.7 W. Kentucky 14 1083 6101 435.8 Rice 12 783 5239 436.6 E. Michigan 13 901 5692 437.8 Michigan St. 13 1025 5745 441.9 Georgia Southern 12 823 5315 442.9 Hawaii 13 1008 5798 446.0 Stanford 12 835 5415 451.2 Uconn 12 915 5422 451.8 N. Illinois 14 925 6342 453.0 Louisiana-Monroe 12 856 5437 453.1 Georgia Tech 12 826 5467 455.6 Vanderbilt 12 812 5497 458.1 Charlotte 12 781 5581 465.1 TCU 12 768 5583 465.2 Virginia 12 846 5592 466.0 Akron 12 783 5609 467.4 Kent St. 14 1067 6599 471.4 South Florida 12 809 5667 472.2 Umass 12 796 5815 484.6 Kansas 12 809 5847 487.2 New Mexico St. 12 798 5852 487.7 FIU 12 882 5890 490.8 Arkansas St. 12 840 6074 506.2 Duke 12 873 6216 518.0

