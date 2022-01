NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Ohio St. 13 917 7296 561.2 W. Kentucky 14 1046 7507 536.2 Virginia 12 892 6170 514.2 Coastal Carolina 13 831 6431 494.7 Alabama 14 1034 6924 494.6 Kent St. 14 1052 6907 493.4 Mississippi 13 1017 6402 492.5 Pittsburgh 14 1069 6812 486.6 Tennessee 13 952 6174 474.9 Wake Forest 13 1008 6099 469.2 North Carolina 13 896 6089 468.4 W. Michigan 13 958 6080 467.7 SMU 12 890 5591 465.9 Fresno St. 13 955 6030 463.8 Florida 13 911 6017 462.8 Marshall 13 939 5939 456.8 BYU 13 868 5879 452.2 Oklahoma 13 851 5863 451.0 Miami 12 879 5386 448.8 Georgia 14 896 6270 447.9 Nebraska 12 832 5371 447.6 Louisville 13 868 5801 446.2 Utah St. 14 1068 6238 445.6 Southern Cal 12 900 5323 443.6 Tulsa 13 960 5765 443.5 Cent. Michigan 13 968 5759 443.0 Michigan 14 970 6200 442.9 Arkansas 13 902 5742 441.7 Mississippi St. 13 974 5739 441.5 Appalachian St. 14 980 6178 441.3 UCLA 12 854 5295 441.2 Maryland 13 928 5734 441.1 Purdue 13 968 5715 439.6 UTSA 14 1003 6146 439.0 Liberty 13 889 5670 436.2 Toledo 13 862 5668 436.0 TCU 12 783 5230 435.8 East Carolina 12 899 5220 435.0 Memphis 12 861 5219 434.9 North Texas 13 1033 5624 432.6 Utah 14 946 6035 431.1 Michigan St. 13 880 5581 429.3 Oregon St. 13 868 5581 429.3 N. Illinois 14 1004 6002 428.7 Notre Dame 13 903 5541 426.2 Miami (Ohio) 13 880 5533 425.6 Kentucky 13 862 5527 425.2 Texas 12 803 5096 424.7 Iowa St. 13 857 5519 424.5 Nevada 13 909 5517 424.4 Air Force 13 880 5509 423.8 Oregon 14 946 5931 423.6 Baylor 14 937 5918 422.7 Oklahoma St. 14 1068 5885 420.4 Duke 12 934 5026 418.8 Texas Tech 13 824 5412 416.3 Colorado St. 12 911 4989 415.8 NC State 12 815 4975 414.6 Houston 14 974 5794 413.9 Missouri 13 919 5378 413.7 Cincinnati 14 863 5784 413.1 Louisiana-Lafayette 14 969 5775 412.5 Buffalo 12 906 4925 410.4 Hawaii 13 893 5265 405.0 Charlotte 12 824 4839 403.2 UCF 13 866 5232 402.5 Auburn 13 898 5217 401.3 FAU 12 835 4777 398.1 Arkansas St. 12 873 4749 395.8 UTEP 13 850 5099 392.2 Texas A&M 12 787 4698 391.5 Georgia St. 13 896 5061 389.3 Arizona St. 13 808 5043 387.9 Tulane 12 822 4640 386.7 UAB 13 799 5024 386.5 California 12 784 4629 385.8 Louisiana Tech 12 827 4607 383.9 Boise St. 12 869 4572 381.0 E. Michigan 13 910 4950 380.8 Florida St. 12 786 4553 379.4 Washington St. 13 855 4932 379.4 Penn St. 13 924 4893 376.4 Army 13 868 4881 375.5 Old Dominion 13 914 4872 374.8 Wyoming 13 841 4860 373.8 LSU 12 840 4482 373.5 Ohio 12 747 4457 371.4 Wisconsin 13 867 4824 371.1 New Mexico St. 12 890 4441 370.1 West Virginia 13 900 4803 369.5 South Alabama 12 846 4422 368.5 FIU 12 750 4407 367.2 Georgia Tech 12 786 4403 366.9 Syracuse 12 778 4398 366.5 Rice 12 819 4356 363.0 Middle Tennessee 13 920 4708 362.2 Virginia Tech 13 847 4705 361.9 Minnesota 13 858 4681 360.1 Clemson 13 902 4669 359.2 Kansas St. 12 686 4268 355.7 Arizona 12 869 4267 355.6 Boston College 12 783 4200 350.0 South Florida 12 841 4200 350.0 Texas State 12 830 4119 343.2 San Diego St. 14 932 4799 342.8 Georgia Southern 12 811 4093 341.1 San Jose St. 12 754 4093 341.1 Akron 12 784 4073 339.4 Ball St. 13 884 4398 338.3 Troy 12 786 4056 338.0 South Carolina 13 827 4392 337.8 Illinois 12 791 3957 329.8 Louisiana-Monroe 12 854 3941 328.4 Kansas 12 754 3890 324.2 Washington 12 779 3881 323.4 Northwestern 12 817 3868 322.3 Bowling Green 12 776 3811 317.6 Rutgers 12 832 3762 313.5 Vanderbilt 12 831 3752 312.7 UNLV 12 726 3747 312.2 Iowa 14 911 4252 303.7 Stanford 12 696 3633 302.8 Umass 12 748 3596 299.7 Indiana 12 818 3494 291.2 Temple 12 722 3441 286.8 Navy 12 794 3399 283.2 Southern Miss. 12 752 3195 266.2 Uconn 12 785 3174 264.5 Colorado 12 707 3089 257.4 New Mexico 12 725 2803 233.6

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.