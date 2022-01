NFL Injury Report

Saturday

CINCINNATI BENGALS at TENNESSE TITANS — CINCINNATI: LIMITED: WR Stanley Morgan (hamstring), DT Jos Tupou (knee). FULL: CB Jalen Davis (ankle), DE Trey Hendrickson (concussion), CB Mike Hilton (ankle), DE Sam Hubbard (ribs). TENNESSEE: DNP: CB Jackrabbit Jenkins (ankle), OLB Derick Roberson (NIR). LIMITED: DL Teair Tart (ankle). FULL: DL Naquan Jones (knee).

SAN FRANCISCO 49ERS at GREEN BAY PACKERS — SAN FRANCISCO: LIMITED: DL Nick Bosa (concussion), DL Jordan Willis (ankle), LB Marcell Harris (achilles), CB Ambry Thomas (knee). FULL: LB Azeez Al-Shaair (knee), QB Jimmy Garoppolo (right shoulder/right thumb), LB Dre Greenlaw (groin), S Talanoa Hufanga (knee), RB Elijah Mitchell (knee), LB Fred Warner (ankle). GREEN BAY: DNP: TE Marcedes Lewis (not injury related – resting player), WR Marquez Valdes-Scantling (back). LIMITED: CB Jaire Alexander (shoulder), T David Bakhtiari (knee). FULL: LB De’Vondre Campbell (elbow), RB Aaron Jones (knee), QB Aaron Rodgers (toe), T Billy Turner (knee).

Sunday

LOS ANGELES RAMS at TAMPA BAY BUCCANEERS — LOS ANGELES RAMS: DNP: RB Buddy Howell (hamstring), S Taylor Rapp (concussion), T Andrew Whitworth (knee). LIMITED: WR Brandon Powell (ribs), LB Troy Reeder (ankle), WR Ben Skowronek (back). TAMPA BAY: DNP: WR Cyril Grayson (hamstring), C Ryan Jensen (ankle), RB Ronald Jones (ankle), CB Sean Murphy-Bunting (hamstring), WR Breshad Perriman (hip, abdomen), LB Jason Pierre-Paul (not injury related – personal matter), T Tristan Wirfs (ankle). LIMITED: RB Giovani Bernard (hip, knee), LB Lavonte David (foot), T Josh Wells (quadricep). FULL: LB Shaquil Barrett (knee), S Mike Edwards (elbow).

BUFFALO BILLS at KANSAS CITY CHIEFS — BUFFALO: LIMITED: DE Mario Addison (shoulder). KANSAS CITY: DNP: CB Rashad Fenton (back), RB Darrel Williams (toe). FULL: RB Clyde Edwards-Helaire (shoulder), WR Tyreek Hill (heel), CB L’Jarius Sneed (knee).

<

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.