No. 11 Michigan 74, Penn St. 57

MICHIGAN (14-2)

Hillmon 7-14 7-8 21, Kiser 6-10 1-2 13, Brown 5-14 4-4 17, Nolan 5-9 2-3 15, Rauch 0-2 0-0 0, Stuck 0-1 0-0 0, Varejao 0-1 0-0 0, Dilk 1-2 2-2 5, Phelia 0-3 3-4 3, Williams 0-0 0-0 0, Team 0-0 0-0 0, Totals 24-56 19-23 74

PENN ST. (7-7)

Camden 1-2 0-0 2, Hagans 4-10 0-0 8, Jekot 0-2 0-0 0, Kapinus 6-13 4-8 17, Marisa 6-19 3-4 17, Brigham 4-7 3-4 11, Burke 0-1 0-0 0, Sabel 1-6 0-2 2, Team 0-0 0-0 0, Totals 22-60 10-18 57

Michigan 25 14 18 17 — 74 Penn St. 14 13 11 19 — 57

3-Point Goals_Michigan 7-15 (Brown 3-5, Nolan 3-7, Dilk 1-2, Phelia 0-1), Penn St. 3-17 (Hagans 0-2, Jekot 0-1, Kapinus 1-5, Marisa 2-6, Sabel 0-3). Assists_Michigan 15 (Rauch 5), Penn St. 6 (Hagans 2). Fouled Out_Penn St. Brigham. Rebounds_Michigan 40 (Nolan 3-6), Penn St. 36 (Brigham 5-8). Total Fouls_Michigan 15, Penn St. 21. Technical Fouls_None. A_1,622.

