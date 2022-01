No. 12 Kentucky 64, Texas A&M 58

KENTUCKY (14-3)

Brooks 2-8 3-5 7, Tshiebwe 2-5 4-4 8, Grady 2-10 0-0 5, Washington 3-10 2-4 8, Wheeler 5-8 0-0 12, Mintz 2-7 5-7 10, Toppin 3-6 3-4 9, Ware 1-1 0-0 2, Collins 1-2 0-0 2, Hopkins 0-1 1-2 1. Totals 21-58 18-26 64.

TEXAS A&M (15-3)

Coleman 8-12 1-2 17, Henderson 0-0 0-2 0, Gordon 0-3 0-0 0, Radford 2-7 2-4 6, Williams 4-12 0-0 8, Cash 4-5 0-3 8, Jackson 3-9 0-0 6, Taylor 3-10 0-0 6, Diarra 2-7 2-2 7, Obaseki 0-1 0-0 0. Totals 26-66 5-13 58.

Halftime_Texas A&M 35-30. 3-Point Goals_Kentucky 4-18 (Wheeler 2-2, Mintz 1-5, Grady 1-9, Brooks 0-1, Washington 0-1), Texas A&M 1-22 (Diarra 1-5, Gordon 0-2, Radford 0-2, Taylor 0-4, Williams 0-4, Jackson 0-5). Rebounds_Kentucky 38 (Tshiebwe 14), Texas A&M 38 (Cash 11). Assists_Kentucky 13 (Wheeler 4), Texas A&M 15 (Jackson, Taylor 4). Total Fouls_Kentucky 15, Texas A&M 18.

