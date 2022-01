No. 22 Tennessee 66, South Carolina 46

SOUTH CAROLINA (10-4)

Wilson 0-0 0-0 0, Leveque 0-3 0-0 0, Couisnard 0-2 1-2 1, Reese 6-11 0-0 15, Stevenson 2-10 0-0 5, Wright 2-6 2-2 7, Bryant 2-6 1-1 5, D.Carter 1-2 1-5 4, Martin 2-4 0-0 4, Woodley 0-1 1-2 1, C.Carter 2-4 0-2 4, Gray 0-0 0-1 0, Minott 0-0 0-2 0. Totals 17-49 6-17 46.

TENNESSEE (11-4)

Fulkerson 5-8 0-0 10, Nkamhoua 2-5 2-4 6, Chandler 2-7 3-8 8, James 3-6 3-4 11, Vescovi 5-12 2-5 14, Zeigler 5-8 0-0 11, Powell 0-0 0-0 0, Plavsic 0-3 0-2 0, Bailey 2-5 1-2 6, Huntley-Hatfield 0-1 0-0 0, Mashack 0-0 0-0 0. Totals 24-55 11-25 66.

Halftime_Tennessee 30-24. 3-Point Goals_South Carolina 6-19 (Reese 3-6, D.Carter 1-1, Wright 1-3, Stevenson 1-6, Couisnard 0-1, Bryant 0-2), Tennessee 7-21 (James 2-4, Vescovi 2-9, Chandler 1-2, Bailey 1-3, Zeigler 1-3). Rebounds_South Carolina 33 (Stevenson 6), Tennessee 37 (James 11). Assists_South Carolina 10 (Couisnard, Wright 3), Tennessee 15 (Vescovi 5). Total Fouls_South Carolina 20, Tennessee 18.

