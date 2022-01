No. 24 Illinois 56, Michigan St. 55

MICHIGAN ST. (15-3)

Bingham 4-7 4-4 13, Brown 4-9 1-1 10, Hauser 3-7 1-2 8, Christie 1-8 0-0 2, Walker 3-10 3-4 9, Hall 2-7 3-4 7, Hoggard 0-1 0-0 0, Marble 2-4 2-2 6, Akins 0-2 0-0 0, Sissoko 0-0 0-0 0. Totals 19-55 14-17 55.

ILLINOIS (14-5)

Bosmans-Verdonk 4-7 0-1 8, Frazier 6-15 2-3 16, Plummer 4-11 0-1 11, Williams 0-3 0-1 0, Grandison 2-9 0-0 5, Goode 3-4 0-0 9, Hawkins 0-1 0-0 0, Payne 3-3 1-1 7, Lieb 0-0 0-0 0. Totals 22-53 3-7 56.

Halftime_Illinois 34-20. 3-Point Goals_Michigan St. 3-14 (Bingham 1-1, Hauser 1-2, Brown 1-5, Akins 0-1, Hall 0-1, Walker 0-1, Christie 0-3), Illinois 9-29 (Goode 3-4, Plummer 3-7, Frazier 2-10, Grandison 1-7, Williams 0-1). Rebounds_Michigan St. 38 (Hauser, Hall 7), Illinois 25 (Williams, Goode 4). Assists_Michigan St. 9 (Walker 6), Illinois 14 (Frazier 5). Total Fouls_Michigan St. 15, Illinois 17.

