No. 5 UCLA 96, Long Beach St. 78

LONG BEACH ST. (4-8)

Mansel 0-3 0-0 0, Cobb 1-4 5-8 8, Jones 7-13 10-11 27, Slater 2-5 0-0 5, Roberts 3-7 2-4 8, Murray 3-9 0-0 7, Traore 3-5 0-1 6, Hampton 1-4 3-6 5, Rotegaard 2-2 0-0 6, Scott 0-2 1-2 1, Neal 1-1 0-0 2, Rhoden 1-1 0-0 3, Yan 0-0 0-0 0. Totals 24-56 21-32 78.

UCLA (9-1)

Riley 4-6 0-0 8, Bernard 7-12 4-7 22, Campbell 4-8 0-0 11, Juzang 7-15 1-3 18, Jaquez 3-5 2-2 8, Singleton 2-8 0-0 5, Watson 1-4 2-2 4, Johnson 1-3 2-5 4, Clark 3-6 1-2 9, Kyman 1-3 2-2 5, Nwuba 1-1 0-0 2, Stong 0-0 0-0 0. Totals 34-71 14-23 96.

Halftime_UCLA 45-29. 3-Point Goals_Long Beach St. 9-21 (Jones 3-7, Rotegaard 2-2, Rhoden 1-1, Cobb 1-2, Murray 1-2, Slater 1-3, Hampton 0-1, Roberts 0-1, Mansel 0-2), UCLA 14-33 (Bernard 4-7, Campbell 3-5, Juzang 3-7, Clark 2-3, Kyman 1-3, Singleton 1-6, Jaquez 0-1, Watson 0-1). Rebounds_Long Beach St. 33 (Roberts 8), UCLA 38 (Johnson 9). Assists_Long Beach St. 14 (Cobb, Slater, Murray, Hampton, Rotegaard 2), UCLA 23 (Campbell 10). Total Fouls_Long Beach St. 16, UCLA 19.

