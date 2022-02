No. 9 Duke 57, Notre Dame 43

DUKE (17-3)

Banchero 10-22 0-0 21, Griffin 6-11 0-0 13, Moore 1-7 0-0 2, Williams 3-4 1-1 7, Roach 0-4 0-0 0, Keels 1-8 1-2 3, Baker 0-3 0-0 0, John 3-4 0-0 6, Jones 2-3 0-0 5, Blakes 0-0 0-0 0, Savarino 0-0 0-0 0. Totals 26-66 2-3 57.

NOTRE DAME (14-7)

Atkinson 7-15 0-0 14, Laszewski 1-5 2-2 4, Goodwin 0-7 0-0 0, Hubb 2-9 2-2 7, Wesley 3-15 0-1 6, Ryan 1-6 0-2 2, Wertz 1-2 0-0 3, Konieczny 1-1 0-0 2, Sanders 1-1 0-0 3, Zona 0-0 2-2 2, Morgan 0-0 0-0 0. Totals 17-61 6-9 43.

Halftime_Duke 27-14. 3-Point Goals_Duke 3-19 (Jones 1-1, Griffin 1-2, Banchero 1-5, Moore 0-2, Roach 0-2, Baker 0-3, Keels 0-4), Notre Dame 3-18 (Sanders 1-1, Wertz 1-1, Hubb 1-5, Goodwin 0-2, Laszewski 0-3, Ryan 0-3, Wesley 0-3). Rebounds_Duke 49 (Banchero, Griffin, John 9), Notre Dame 33 (Atkinson 9). Assists_Duke 11 (Keels 4), Notre Dame 8 (Ryan 3). Total Fouls_Duke 13, Notre Dame 8.

