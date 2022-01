Rice 85, UAB 80

UAB (13-4)

Buffen 6-9 4-5 16, Jemison 4-6 0-2 8, Jackson 5-11 3-4 13, Lovan 6-10 1-1 14, Walker 8-20 0-0 20, Ertel 2-4 0-0 4, LeBlanc 1-3 0-0 2, Brown 0-2 0-0 0, Johnson 0-1 0-0 0, Toney 1-1 0-0 3. Totals 33-67 8-12 80.

RICE (9-5)

Fiedler 2-5 0-0 4, Evee 5-13 13-14 25, Mullins 1-5 3-4 6, Olivari 4-10 1-3 10, Pierre 8-11 0-0 19, Poteat 5-5 8-9 18, Sheffield 1-2 0-0 3, McBride 0-1 0-0 0. Totals 26-52 25-30 85.

Halftime_UAB 39-34. 3-Point Goals_UAB 6-20 (Walker 4-12, Lovan 1-1, Toney 1-1, Jackson 0-1, Johnson 0-1, Brown 0-2, Ertel 0-2), Rice 8-21 (Pierre 3-6, Evee 2-7, Sheffield 1-1, Mullins 1-2, Olivari 1-4, McBride 0-1). Fouled Out_Jackson. Rebounds_UAB 25 (Jemison 6), Rice 34 (Pierre 8). Assists_UAB 15 (Walker 7), Rice 16 (Mullins 4). Total Fouls_UAB 22, Rice 13. A_500 (5,750).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.