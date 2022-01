Samford 75, Mercer 61

MERCER (12-9)

Glisson 3-7 1-4 9, Haase 3-10 2-2 10, Johnson 4-11 2-2 13, Jones 2-5 2-2 7, Walker 1-1 0-0 2, Robertson 4-6 2-2 11, Grant 3-8 1-2 7, Greco 0-1 0-0 0, Tucker 1-1 0-0 2. Totals 21-50 10-14 61.

SAMFORD (12-8)

Dye 5-13 1-1 11, Marshall 2-10 1-2 5, Cardet 5-8 3-4 14, Glover 8-15 3-3 20, Kaifes 1-1 0-0 3, Campbell 5-8 2-2 14, Rillie 2-3 0-0 5, Tryon 1-2 1-2 3, Richey 0-0 0-0 0, Lobach 0-1 0-0 0. Totals 29-61 11-14 75.

Halftime_Samford 31-27. 3-Point Goals_Mercer 9-31 (Johnson 3-10, Glisson 2-6, Haase 2-8, Robertson 1-2, Jones 1-4, Greco 0-1), Samford 6-19 (Campbell 2-3, Cardet 1-1, Kaifes 1-1, Glover 1-2, Rillie 1-2, Lobach 0-1, Tryon 0-1, Dye 0-3, Marshall 0-5). Rebounds_Mercer 32 (Haase 12), Samford 27 (Rillie 6). Assists_Mercer 14 (Robertson 4), Samford 16 (Glover 5). Total Fouls_Mercer 16, Samford 18. A_891 (4,974).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.