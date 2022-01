Seattle 78, Sam Houston St. 63

SAM HOUSTON ST. (13-10)

Ikpe 1-5 2-2 4, Lampley 3-6 2-3 11, May 3-6 0-0 6, Ray 5-13 0-0 12, Flagg 5-12 2-4 14, Cook 2-4 0-0 6, Powers 1-4 0-0 2, Karwowski 0-1 0-3 0, Grant 1-3 0-0 2, Scroggins 2-3 0-0 4, Nicholas 1-1 0-0 2, Martina 0-0 0-0 0. Totals 24-58 6-12 63.

SEATTLE (17-4)

Chatfield 0-0 1-2 1, Udenyi 4-6 2-2 10, Trammell 5-17 7-8 20, Tyson 4-15 4-4 15, Grigsby 4-9 2-2 11, Pandza 4-6 4-4 14, Rajkovic 3-10 0-0 7. Totals 24-63 20-22 78.

Halftime_Sam Houston St. 39-30. 3-Point Goals_Sam Houston St. 9-21 (Lampley 3-4, Cook 2-3, Flagg 2-4, Ray 2-5, Grant 0-1, Ikpe 0-1, May 0-1, Powers 0-2), Seattle 10-34 (Trammell 3-8, Tyson 3-11, Pandza 2-4, Grigsby 1-5, Rajkovic 1-6). Rebounds_Sam Houston St. 34 (May, Flagg, Scroggins 5), Seattle 42 (Rajkovic 12). Assists_Sam Houston St. 14 (Ikpe, Ray 4), Seattle 11 (Trammell 5). Total Fouls_Sam Houston St. 20, Seattle 17. A_725 (999).

