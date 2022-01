Seattle 93, Chicago St. 77

SEATTLE (10-4)

Chatfield 1-2 0-0 2, Udenyi 7-12 2-4 16, Pandza 4-7 1-2 12, Trammell 8-18 13-13 32, Tyson 5-14 0-0 14, Economou 2-6 0-0 5, Rajkovic 1-4 7-8 9, Wall 1-2 0-0 3. Totals 29-65 23-27 93.

CHICAGO ST. (4-12)

Bayi Ba Mandeng 2-4 4-5 8, Rushin 3-9 2-2 9, Betson 3-7 2-2 10, Chukwukelu 0-1 0-0 0, Corbett 4-6 3-8 13, Dibba 8-13 6-7 24, Johnson 3-4 2-2 10, Alexander 1-4 0-0 3, Harris 0-1 0-0 0, Bigirumwami 0-1 0-0 0. Totals 24-50 19-26 77.

Halftime_Seattle 45-38. 3-Point Goals_Seattle 12-29 (Tyson 4-9, Pandza 3-5, Trammell 3-6, Wall 1-2, Economou 1-5, Rajkovic 0-2), Chicago St. 10-23 (Johnson 2-2, Corbett 2-3, Betson 2-4, Dibba 2-5, Rushin 1-3, Alexander 1-4, Bigirumwami 0-1, Harris 0-1). Fouled Out_Tyson, Rajkovic, Rushin. Rebounds_Seattle 33 (Udenyi 10), Chicago St. 27 (Rushin, Dibba 7). Assists_Seattle 14 (Trammell 8), Chicago St. 12 (Betson, Johnson 3). Total Fouls_Seattle 21, Chicago St. 21. A_187 (7,000).

