Temple 69, Tulsa 64

TEMPLE (9-6)

Jourdain 9-17 4-5 23, Parks 1-1 0-0 2, Dunn 4-14 9-10 17, White 3-4 4-6 11, Williams 2-7 0-0 5, Hicks 3-4 2-2 11, Forrester 0-1 0-0 0, Miller 0-0 0-0 0, Tolbert 0-0 0-0 0. Totals 22-48 19-23 69.

TULSA (6-8)

Horne 3-16 8-11 15, Konstantynovskyi 1-3 0-0 2, Draine 4-5 0-0 12, Haywood 0-2 2-3 2, Pritchard 1-6 0-0 2, Jackson 3-7 0-0 7, Griffin 2-9 4-4 8, Idowu 6-8 2-2 14, Dalger 0-3 0-0 0, Gaston-Chapman 1-1 0-0 2. Totals 21-60 16-20 64.

Halftime_Temple 31-28. 3-Point Goals_Temple 6-17 (Hicks 3-4, White 1-1, Williams 1-3, Jourdain 1-7, Dunn 0-2), Tulsa 6-23 (Draine 4-4, Jackson 1-3, Horne 1-7, Haywood 0-2, Pritchard 0-2, Griffin 0-5). Rebounds_Temple 31 (White 10), Tulsa 30 (Horne 7). Assists_Temple 9 (Williams 4), Tulsa 10 (Pritchard 3). Total Fouls_Temple 21, Tulsa 21. A_2,918 (8,355).

