Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Bardstown 87, Washington Co. 44

Beechwood 60, Dixie Heights 57

Beth Haven 85, Lou. St. Francis 43

Boone Co. 76, Ryle 74

Bourbon Co. 80, Nicholas Co. 70

Bowling Green 49, Warren Central 42

Boyle Co. 78, Garrard Co. 58

Bracken Co. 62, Harrison Co. 58

Breckinridge Co. 51, Apollo 50

Bullitt Central 59, Spencer Co. 54

Carroll Co. 61, Trimble Co. 48

Castle, Ind. 64, Henderson Co. 54

Cov. Catholic 91, Holmes 46

Cov. Holy Cross 89, Campbell Co. 85

Daviess Co. 52, Meade Co. 45

East Carter 54, Elliott Co. 43

Fairview 66, Rose Hill Christian 43

Gallatin Co. 76, Eminence 54

Great Crossing 63, Western Hills 61

Greenwood 68, South Warren 48

Harlan Co. 79, Middlesboro 60

Highlands 90, Dayton 60

John Hardin 64, North Hardin 50

LaRue Co. 77, Glasgow 35

Lincoln Co. 70, Danville 43

Lloyd Memorial 77, Newport Central Catholic 44

Lou. Brown 61, Lou. Shawnee 43

Lou. Central 45, Lou. Atherton 25

Lou. Christian Academy 72, Lou. Trinity 68

Lou. DeSales 50, Elizabethtown 43

Lou. Doss 76, Lou. Valley 51

Lou. DuPont Manual 72, Lou. Butler 62

Lou. Fairdale 72, Lou. Moore 70

Lou. Pleasure Ridge Park 78, Lou. Southern 59

Lou. Waggener 65, Shelby Co. 62

Lou. Western 67, Lou. Jeffersontown 64

Lyon Co. 71, Madisonville-North Hopkins 66

Mason Co. 65, Pendleton Co. 47

Mercer Co. 48, Nelson Co. 40

Montgomery Co. 76, Paris 57

New Richmond, Ohio 69, Newport 58

North Bullitt 74, Highlands Latin 73

North Oldham 60, Jeffersonville, Ind. 58

Oldham County 70, Lou. Seneca 62

Owen Co. 76, Henry Co. 60

Perry Co. Central 68, Wolfe Co. 45

Phelps 56, Prestonsburg 53

St. Henry 56, Bishop Brossart 55

Thomas Nelson 73, Bethlehem 55

Trigg Co. 46, Todd Co. Central 44

Union Co. 60, Whitesville Trinity 58

Woodford Co. 90, East Jessamine 50

Massac County Tournament=

Graves Co. 71, Vienna, Ill. 49

Massac County, Ill. 78, Fort Campbell 32

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Corbin vs. South Laurel, ccd.

Greenup Co. vs. Boyd Co., ccd.

Hickman Co. vs. Ballard Memorial, ccd.

Lynn Camp vs. Pineville, ccd.

Muhlenberg County vs. Grayson Co., ccd.

Owsley Co. vs. Estill Co., ccd.

Raceland vs. Lewis Co., ccd.

Rockcastle Co. vs. Wayne Co., ccd.

Russell vs. Ashland Blazer, ccd.

Somerset Christian vs. Cumberland Co., ccd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

