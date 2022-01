UMass 77, La Salle 71

UMASS (9-10)

Buttrick 5-9 3-4 16, Steadman 2-7 0-0 4, R.Kelly 7-13 5-6 21, C.Kelly 2-8 5-6 9, Weeks 3-12 3-4 11, Garcia 3-5 5-6 11, Jones 2-7 0-0 5, Santos 0-0 0-0 0. Totals 24-61 21-26 77.

LA SALLE (6-11)

Doucoure 2-3 0-0 4, Moore 6-14 0-0 14, Brickus 2-6 4-4 8, Clark 6-11 2-2 16, Nickelberry 7-12 1-3 18, Gill 3-6 1-2 9, Ray 0-2 0-0 0, Shepherd 1-3 0-0 2, Brantley 0-2 0-0 0. Totals 27-59 8-11 71.

Halftime_La Salle 42-32. 3-Point Goals_UMass 8-22 (Buttrick 3-6, R.Kelly 2-4, Weeks 2-6, Jones 1-1, Garcia 0-1, Steadman 0-1, C.Kelly 0-3), La Salle 9-27 (Nickelberry 3-7, Gill 2-4, Clark 2-6, Moore 2-6, Brantley 0-1, Ray 0-1, Brickus 0-2). Rebounds_UMass 37 (C.Kelly, Weeks 10), La Salle 21 (Clark 5). Assists_UMass 15 (R.Kelly 6), La Salle 18 (Brickus 8). Total Fouls_UMass 13, La Salle 17. A_1,389 (3,400).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.