WTA Money Leaders

Through Jan. 11

1 Ashleigh Barty $126,100 2 Elena Rybakina $66,800 3 Misaki Doi $39,000 3 Iga Swiatek $39,000 5 Simona Halep $31,875 6 Amanda Anisimova $31,000 7 Victoria Azarenka $24,935 8 Storm Sanders $24,850 9 Shelby Rogers $21,935 10 Kaja Juvan $20,635 10 Sofia Kenin $20,635 12 Aliaksandra Sasnovich $18,912 13 Veronika Kudermetova $18,037 14 Marie Bouzkova $13,250 14 Leylah Fernandez $13,250 16 Paula Badosa $13,000 17 Cori Gauff $11,950 17 Priscilla Hon $11,950 19 Daria Kasatkina $11,250 20 Darija Jurak Schreiber $11,000 20 Andreja Klepac $11,000 22 Ann Li $10,100 22 Naomi Osaka $10,100 22 Qinwen Zheng $10,100 25 Ulrikke Eikeri $10,000 25 Anastasia Gasanova $10,000 25 Aryna Sabalenka $10,000 25 Maria Sakkari $10,000 25 Ajla Tomljanovic $10,000 25 Heather Watson $10,000 31 Ysaline Bonaventure $9,142 31 Yue Yuan $9,142 33 Tamara Zidansek $8,700 34 Anna Blinkova $8,270 35 Jessica Pegula $8,075 35 Katerina Siniakova $8,075 37 Irina-Camelia Begu $7,700 38 Bernarda Pera $7,350 39 Kateryna Bondarenko $6,970 39 Charlotte Kempenaers-Pocz $6,970 41 Viktorija Golubic $6,950 42 Jasmine Paolini $6,825 43 Ekaterina Alexandrova $6,750 43 Lucia Bronzetti $6,750 43 Maddison Inglis $6,750 43 Kristina Kucova $6,750 43 Petra Kvitova $6,750 43 Despina Papamichail $6,750 43 Chloe Paquet $6,750 43 Daria Saville $6,750 43 Elina Svitolina $6,750

