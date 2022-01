WTA Money Leaders

Through Jan. 17

1 Ashleigh Barty $126,100 2 Paula Badosa $121,000 3 Elena Rybakina $76,800 4 Barbora Krejcikova $68,750 5 Daria Kasatkina $50,250 6 Misaki Doi $39,000 6 Anett Kontaveit $39,000 6 Iga Swiatek $39,000 9 Madison Keys $34,675 10 Simona Halep $31,875 11 Amanda Anisimova $31,000 12 Beatriz Haddad Maia $28,400 13 Storm Sanders $27,525 14 Sofia Kenin $27,385 15 Victoria Azarenka $24,935 16 Shelby Rogers $24,610 17 Cori Gauff $22,050 18 Kaja Juvan $21,905 19 Caroline Garcia $21,360 20 Alison Riske $20,712 21 Ekaterina Alexandrova $20,000 21 Ajla Tomljanovic $20,000 23 Aliaksandra Sasnovich $18,912 24 Tamara Zidansek $18,800 25 Priscilla Hon $18,700 26 Belinda Bencic $18,685 26 Ons Jabeur $18,685 26 Garbiñe Muguruza $18,685 29 Anna Danilina $18,508 30 Veronika Kudermetova $18,037 31 Vivian Heisen $16,895 32 Petra Kvitova $16,750 33 Ena Shibahara $14,950 34 Panna Udvardy $14,855 35 Jessica Pegula $14,825 36 Elena-Gabriela Ruse $14,550 37 Astra Sharma $13,825 38 Shuai Zhang $13,275 39 Marie Bouzkova $13,250 39 Leylah Fernandez $13,250 41 Darija Jurak Schreiber $12,950 42 Jaqueline Cristian $12,675 42 Aryna Sabalenka $12,675 42 Heather Watson $12,675 45 Tereza Martincova $12,650 46 Ulrikke Eikeri $12,420 47 Ana Konjuh $11,600 48 Maddison Inglis $11,300 49 Oceane Dodin $11,270 50 Andreja Klepac $11,000

