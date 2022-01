Wyoming 63, Air Force 61

WYOMING (16-3)

Ike 4-11 2-3 10, Oden 4-6 1-1 9, Jeffries 2-7 2-2 7, Maldonado 9-19 13-19 31, Wenzel 1-4 1-2 4, Dusell 1-4 0-0 2, Thompson 0-1 0-0 0. Totals 21-52 19-27 63.

AIR FORCE (10-9)

Moerman 1-6 0-1 3, Heidbreder 5-7 3-3 14, Octave 2-3 0-0 4, Taylor 5-7 2-5 12, Walker 8-13 0-0 18, Jackson 2-6 1-2 6, Mills 1-1 0-0 2, Vander Zwaag 1-2 0-0 2, C.Murphy 0-1 0-0 0. Totals 25-46 6-11 61.

Halftime_Wyoming 33-30. 3-Point Goals_Wyoming 2-16 (Wenzel 1-4, Jeffries 1-6, Maldonado 0-1, Oden 0-1, Thompson 0-1, Dusell 0-3), Air Force 5-20 (Walker 2-5, Heidbreder 1-1, Jackson 1-5, Moerman 1-6, Octave 0-1, Taylor 0-1, Vander Zwaag 0-1). Fouled Out_Moerman. Rebounds_Wyoming 34 (Ike 9), Air Force 24 (Jackson 7). Assists_Wyoming 5 (Maldonado 4), Air Force 10 (Taylor 6). Total Fouls_Wyoming 18, Air Force 25.

