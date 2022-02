ATP Money Leaders

Through Feb. 8

1 Rafael Nadal $2,159,790 2 Daniil Medvedev $1,649,130 3 Felix Auger-Aliassime $1,034,768 4 Denis Shapovalov $952,268 5 Matteo Berrettini $906,258 6 Stefanos Tsitsipas $878,758 7 Roberto Bautista Agut $678,516 8 Jannik Sinner $656,435 9 Pablo Carreno Busta $626,291 10 Alexander Zverev $592,714 11 Taylor Fritz $487,291 12 Alex de Minaur $480,291 13 Gael Monfils $449,138 14 Hubert Hurkacz $434,441 15 Diego Schwartzman $401,351 16 Cristian Garin $394,413 17 Thanasi Kokkinakis $383,111 18 Daniel Evans $373,428 19 Nick Kyrgios $354,076 20 Pedro Martinez $347,465 21 Maxime Cressy $300,146 22 Marin Cilic $280,986 23 Casper Ruud $279,000 24 Dusan Lajovic $275,655 25 Adrian Mannarino $273,323 26 Kamil Majchrzak $272,351 27 Aslan Karatsev $266,637 28 Ugo Humbert $259,280 29 Miomir Kecmanovic $256,005 30 Cameron Norrie $254,201 31 Roman Safiullin $239,222 32 Alejandro Davidovich Fokina $233,878 33 Filip Krajinovic $232,231 34 Federico Delbonis $221,730 35 Albert Ramos-Vinolas $217,003 36 Lorenzo Sonego $216,488 37 Nikoloz Basilashvili $213,764 38 Karen Khachanov $203,363 39 Arthur Rinderknech $201,826 40 Botic van de Zandschulp $197,073 41 Reilly Opelka $196,078 42 Alejandro Tabilo $193,521 43 Benoit Paire $188,157 44 Christopher O’Connell $186,613 45 Pablo Andujar $184,791 46 Max Purcell $182,661 47 Alexander Bublik $180,942 48 Radu Albot $170,983 49 Matthew Ebden $170,420 50 Taro Daniel $168,098 50 Alexander Shevchenko $35,000

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.