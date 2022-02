Canada 12, Switzerland 1

Canada 3 5 4 — 12 Switzerland 0 0 1 — 1

First Period_1, Canada, Sarah Fillier (Natalie Spooner), 01:04. 2, Canada, Sarah Fillier (Marie-Philip Poulin), 07:55. 3, Canada, Natalie Spooner (Sarah Fillier, Erin Ambrose), 11:20. Penalties_Blayre Turnbull, Canada (slashing); Keely Moy, Switzerland (tripping); Lena Marie Lutz, Switzerland (tripping).

Second Period_4, Canada, Rebecca Johnston (Claire Thompson, Blayre Turnbull), 28:06. 5, Canada, Laura Stacey (Ashton Bell), 28:21. 6, Canada, Natalie Spooner (Sarah Nurse, Claire Thompson), 33:20 (pp). 7, Canada, Blayre Turnbull (Claire Thompson, Rebecca Johnston), 35:40. 8, Canada, Laura Stacey (Ella Shelton), 37:02. Penalties_Micah Zandee-Hart, Canada (interference); Micah Zandee-Hart, Canada (hooking); Sarah Forster, Switzerland (illegal hit); Renata Fast, Canada (interference).

Third Period_9, Canada, Blayre Turnbull (Jamie Lee Rattray, Natalie Spooner), 46:14. 10, Switzerland, Lara Stalder (Lara Christen), 48:30 (pp). 11, Canada, Ashton Bell (Blayre Turnbull, Rebecca Johnston), 53:46. 12, Canada, Claire Thompson (Rebecca Johnston), 56:20. 13, Canada, Erin Ambrose (Natalie Spooner, Claire Thompson), 59:58 (pp). Penalties_Erin Ambrose, Canada (interference on a goalkeeper); Sarah Nurse, Canada (tripping); Jocelyne Larocque, Canada (tripping); Keely Moy, Switzerland (roughing).

Shots on Goal_Canada 25-24-21_70. Switzerland 4-6-5_15.

Goalies_Canada, Ann-Renee Desbiens, Emerance Maschmeyer. Switzerland, Andrea Braendli, Saskia Maurer.

Referee_Daria Ermak, Russia. Anna Wiegand, Switzerland. Lisa Linnek, Germany. Linnea Sainio, Finland.

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.