Czech Republic 3, China 1

Czech Republic 1 1 1 — 3 China 0 1 0 — 1

First Period_1, Czech Republic, Tereza Radova (Tereza Vanisova, Aneta Tejralova), 10:38. Penalties_Zhang Xifang, China (slashing); Michaela Pejzlova, Czech Republic (tripping).

Second Period_2, Czech Republic, Denisa Krizova (Noemi Neubauerova, Sara Cajanova), 23:57. 3, China, Mi Le (Lin Qiqi, Wang Yuting), 29:02 (pp). Penalties_Fei Anna, China (illegal hit); Pavlina Horalkova, Czech Republic (tripping).

Third Period_4, Czech Republic, Michaela Pejzlova (Pavlina Horalkova), 46:27. Penalties_Fei Anna, China (hooking).

Shots on Goal_Czech Republic 10-12-14_36. China 7-4-3_14.

Goalies_Czech Republic, Viktorie Svejdova, Klara Peslarova. China, Zhou Jiaying, Chen Tiya.

Referee_Tijana Haack, Germany. Anniina Nurmi, Finland. Anna Hammar, Sweden. Julia Kainberger, Austria.

