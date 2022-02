Czech Republic 3, Sweden 1

Czech Republic 1 1 1 — 3 Sweden 0 1 0 — 1

First Period_1, Czech Republic, Tereza Vanisova, 18:23. Penalties_Johanna Fallman, Sweden (hooking); Lisa Johansson, Sweden (tripping); Tereza Vanisova, Czech Republic (hooking); Maja Nylen-Persson, Sweden (holding an opponent); Lenka Serdar, Czech Republic (slashing).

Second Period_2, Czech Republic, Klara Hymlarova, 33:56 (sh). 3, Sweden, Emma Muren (Linnea Johansson, Jessica Adolfsson), 39:16. Penalties_Tereza Radova, Czech Republic (tripping); Dominika Laskova, Czech Republic (tripping).

Third Period_4, Czech Republic, Tereza Vanisova, 54:03. Penalties_Natalie Mlynkova, Czech Republic (tripping); Michelle Lowenhielm, Sweden (interference on a goalkeeper); Tereza Vanisova, Czech Republic (interference on a goalkeeper).

Shots on Goal_Czech Republic 25-13-8_46. Sweden 5-15-8_28.

Goalies_Czech Republic, Viktorie Svejdova, Klara Peslarova. Sweden, Emma Soderberg, Ida Boman.

Referee_Cianna Lieffers, Canada. Elizabeth Mantha, Canada. Diana Mokhova, Russia. Jackie Spresser, United States.

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.